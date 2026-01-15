El Google Pixel 10a podría lanzarse antes de lo previsto y a un precio sorprendentemente bajo

El Google Pixel 10a podría lanzarse el 17 de febrero.

También podría costar menos que el Pixel 9a.

Sin embargo, una imagen filtrada y las especificaciones filtradas anteriormente sugieren que apenas supone una mejora.

¿Eres de los que está esperando con emoción el Google Pixel 10a? De ser así, tenemos dos buenas noticias para ti, pues de acuerdo con las filtraciones podría llegar muy pronto y lo mejor de todo, con un precio más bajo que el Pixel 9a.

La principal filtración al respecto proviene de @MysteryLupin, un filtrador con un sólido historial, que afirma que el Google Pixel 10a se lanzará el 17 de febrero, un poco antes de lo que cabría esperar, ya que el Pixel 9a salió al mercado el 19 de marzo del año pasado.

La misma fuente también arroja algo de luz sobre el precio, afirmando que el Pixel 10a costará alrededor de 500 euros para el modelo de 128 GB y subirá a unos 600 euros para la versión de 256 GB. Eso lo situaría unos 50 euros por debajo del precio de lanzamiento del Pixel 9a y, aunque las conversiones de precios rara vez son exactas, eso podría significar que es un poco menos que el precio inicial del Pixel 9a, que era de 499 dólares/499 libras/849 dólares australianos en otras regiones.

Retailer listings suggest the Google Pixel 10a could launch on Feb 17, 2026.• 128 GB: ~€500Colors: Obsidian, Berry, Lavender, Fog• 256 GB: ~€600Color: Obsidian• Official cases: ~€20Colors match phone lineupJanuary 13, 2026

Además, esta fuente afirma que el modelo de 128 GB se venderá en los colores Obsidian, Berry, Lavender y Fog, mientras que la versión de 256 GB aparentemente solo se venderá en Obsidian. Y aunque tomamos todo esto con cautela, Roland Quandt, que tiene un gran historial de filtraciones, está de acuerdo con gran parte de esto, ya que menciona los mismos colores y capacidades de almacenamiento, así como un lanzamiento a mediados de febrero.

Sin embargo, la última filtración del día sobre el Pixel 10a es un poco menos prometedora, ya que Android Headlines ha compartido una imagen oficial del teléfono y, al igual que en filtraciones anteriores, parece más o menos idéntico al Pixel 9a. Esto es especialmente decepcionante, ya que el 9a no es un teléfono especialmente atractivo, y en nuestra reseña lo describimos como "el teléfono Pixel más feo de la historia".

(Image credit: Android Headlines)

Apenas una mejora

Las últimas filtraciones no incluyen ninguna especificación, salvo la capacidad de almacenamiento, pero las filtraciones anteriores sugieren que tampoco habrá muchos cambios en este aspecto, ya que la principal mejora será simplemente una versión «mejorada» del chipset Tensor G4 del Pixel 9a. Teniendo esto en cuenta, tiene sentido que se trate de un teléfono más barato, ya que, de lo contrario, podría ser difícil de vender.

Sin embargo, incluso a un precio más bajo, si la principal mejora es una versión mejorada de un chipset que debutó hace 18 meses en el Google Pixel 9, no creemos que vaya a ser un éxito de ventas.

Así que esperamos que haya más mejoras que eso, para que el Google Pixel 10a pueda rivalizar con el próximo iPhone 17e. En nuestra reseña del Pixel 9a, destacamos el diseño, las cámaras, la batería, el software y la potencia como los aspectos que más necesitaban mejorar, así que esperamos que Google aborde al menos algunos de ellos.

