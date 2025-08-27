El Google Pixel 10 Pro Fold es el primer teléfono plegable con certificación IP68, y eso es muy importante. A continuación te explicamos por qué.

Así pues, la presentación de Made by Google fue... interesante, por decir lo menos, pero entre las apariciones forzadas de famosos y la energía caótica general de Jimmy Fallon, pudimos ver por primera vez el Google Pixel 10, el Google Pixel 10 Pro, el Pixel 10 Pro XL y el Pixel 10 Pro Fold.

Y, por si no lo habéis notado por los gritos emocionados de Fallon durante la presentación (todavía puedo oírle gritar «¡IP SIXTY EIGHT!»), el Pixel 10 Pro Fold es el primer teléfono plegable que alcanza la clasificación IP68 contra el polvo y la entrada de agua. Esto significa que el nuevo teléfono plegable de Google es capaz de sobrevivir a la inmersión en agua dulce y está totalmente sellado contra el polvo.

Ahora bien, la generación anterior, el Google Pixel 9 Pro Fold, ya era capaz de sobrevivir a una inmersión gracias a su clasificación IPX8, pero es ese sellado contra el polvo —el «6» de IP68— lo que cambia las reglas del juego.

He utilizado algunos de los mejores teléfonos plegables del mercado, incluido el OnePlus Open, que utilicé durante tres meses como mi dispositivo diario, pero en el fondo siempre me ha preocupado su baja o inexistente clasificación de protección contra el polvo.

La idea de que una pelusa del bolsillo o un entorno especialmente polvoriento pudieran causar daños permanentes en el interior de mi teléfono nunca fue algo que pudiera superar.

Desviar el polvo

Me encantó el tiempo que pasé con el OnePlus Open, pero su clasificación IPx4 nunca me inspiró confianza (Image credit: Future / Philip Berne)

Una clasificación IP68 contribuiría en gran medida a aliviar estas preocupaciones. Aunque no es algo que realmente probemos aquí en TechRadar, la durabilidad es realmente importante: al igual que sus hermanos, el Pixel 10 Pro Fold recibirá siete años de actualizaciones del sistema operativo, por lo que cualquier cosa que ayude al teléfono a sobrevivir físicamente tanto tiempo como lo hará digitalmente es una gran ventaja.

La clasificación IP68 también es importante porque sitúa al Pixel 10 Pro Fold en igualdad de condiciones con sus contemporáneos.

Como representante de la Generación Z en TechRadar, recuerdo una época en la que incluso una salpicadura de agua en un teléfono inteligente era suficiente para que la gente entrara en pánico. Los primeros teléfonos inteligentes tenían muchas cosas, pero la durabilidad no siempre era una de ellas.

La resistencia al polvo y a la inmersión se convirtió en un estándar a mediados y finales de la década de 2010; de hecho, el primer teléfono Pixel con clasificación IP68 fue el Google Pixel 3, lanzado en 2018. Apuesto a que la mayoría de los usuarios de teléfonos nunca piensan en la protección contra el polvo y nunca esperan tener que hacerlo.

La certificación IP68 es estándar en los modelos insignia de Google Pixel desde el Google Pixel 3, lanzado en 2018. (Image credit: Future)

Por eso es tan importante el Google Pixel 10 Pro Fold: elimina una barrera más para quienes desean cambiar de un teléfono convencional a uno plegable. Y desde el punto de vista de la ingeniería, tengo que reconocer el mérito de Google: hacer que un dispositivo con tantas piezas móviles sea resistente al polvo es realmente impresionante.

Antes del evento Made by Google de este año, señalé que el Google Pixel 10 Pro Fold sería mi recomendación exclusiva como el único teléfono plegable que la gente debería comprar si se lanzaba con la clasificación IP68.

Tendré que esperar hasta que se publique nuestra reseña completa del Google Pixel 10 Pro Fold para saber si mi anterior afirmación sigue siendo válida, pero, en ausencia de problemas importantes, estoy seguro de que lo será. El Google Pixel 10 Pro Fold da un gran paso desde la curiosidad de vanguardia hasta convertirse en un verdadero dispositivo para el día a día, y eso es algo que no se puede dar por sentado con un teléfono tan complejo.

Aun así, si el Pixel 10 Pro Fold no es de tu agrado, nuestra guía de los mejores teléfonos plegables tiene muchos teléfonos excelentes entre los que elegir. Cuéntanos tu opinión sobre el primer teléfono plegable con clasificación IP68 en los comentarios a continuación.