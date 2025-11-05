El Google Pixel 10 está batiendo récords de ventas y acaba alcanzar su precio más bajo hasta la fecha

El Google Pixel 10 se vende ahora al precio más bajo jamás visto en EE. UU., con una rebaja de 200 dólares.

Esta misma rebaja no está disponible actualmente en el Reino Unido ni en Australia.

La serie Google Pixel 10 en su conjunto se está vendiendo muy bien.

¡Esta es la oportunidad que estabas esperando! Al menos si vives en Estados Unidos o estás por viajar a ese país y quieres adquirir un nuevo Google Pixel 10, pues ahora mismo cuesta solo 599 dólares en Amazon en Estados Unidos.

Se trata del modelo de 128 GB y supone una rebaja de 200 dólares sobre el precio estándar.

Teniendo en cuenta que el Pixel 10 se lanzó en agosto, se trata de una rebaja notable y es el precio más barato que hemos visto hasta ahora para este teléfono. Lamentablemente, no encontrarás el mismo descuento en el Reino Unido o Australia, donde el Pixel 10 sigue vendiéndose por su precio completo de 799 dólares / 1349 dólares australianos. Eso sí, incluso a ese precio, vale la pena considerarlo.

Nuestra reseña de cuatro estrellas del Google Pixel 10 elogió su pantalla OLED de 6.3 pulgadas y 120 Hz, calificándola como «una de las mejores pantallas de smartphone que verás», y también nos encantó su interfaz «nítida y colorida», su diseño «estelar» y su cámara de triple lente, que incluye un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo de 10,8 MP, que ofrece un zoom óptico de 5x.

Google Pixel 10: was US$799 now US$599 at Amazon Incluso a su precio completo de 799 dólares, el Google Pixel 10 es un gran teléfono, pero a este precio sin precedentes de 599 dólares, es una compra segura. Es uno de los mejores teléfonos Android que puedes comprar, con cámaras de primera categoría, una pantalla magnífica, un diseño elegante y años de actualizaciones por delante, por lo que no necesitarás reemplazarlo en mucho tiempo. También se beneficia de la potencia de Gemini, por lo que si te gusta la inteligencia artificial, el Pixel 10 es también la mejor opción en ese aspecto.

Se vende bien incluso sin rebajar el precio

También parece que la gente se ha dado cuenta de lo bueno que es este teléfono, y el resto de la serie Google Pixel 10, ya que Counterpoint informa de que las ventas de la serie Pixel de Google aumentaron un 28 % interanual en Estados Unidos en septiembre.

Esto supone un récord de ventas en un solo mes para los teléfonos de Google, y ese crecimiento se debió principalmente a la serie Pixel 10.

Como señala Counterpoint, esto fue aún más impresionante ya que la serie iPhone 17 se lanzó en septiembre, lo que supuso una seria competencia para los teléfonos de Google.

En comparación con otras marcas, este aumento significa que la cuota de mercado de la línea Pixel en Verizon para teléfonos de 600 dólares o más pasó de solo el 0,1 % en septiembre de 2022 al 7 % en septiembre de este año. Del mismo modo, pasó del 0,1 % en T-Mobile al 6,5 % en septiembre de este año.

Puede que estas cifras no parezcan muy elevadas, pero suponen una gran mejora para Google y, dado que Samsung solo tiene una cuota del 12 % en Verizon, es posible que, en unos años, Google sea el segundo fabricante del mercado en este segmento, solo por detrás de Apple.

Todo ello hace que resulte un poco extraño que el precio del Pixel 10 haya bajado tanto en tan poco tiempo, pero quizá esta reducción ayude a la marca a mantener su impulso de ventas.

