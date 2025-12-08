Este popular competidor de Anker acaba de retirar del mercado un cargador portátil debido al riesgo de incendio. Esto es lo que hay que hacer

Se han retirado del mercado algunas versiones de un cargador portátil Iniu de 10 000 mAh debido a sobrecalentamientos e incendios.

Si el suyo se ve afectado, debe ponerse en contacto con el centro municipal de recogida de residuos domésticos peligrosos (HHW) para ver si pueden desecharlo.

También puede solicitar un reembolso completo.

Iniu es una marca bastante conocida en el sector de los cargadores portátiles, por lo que es posible que tengas uno de sus productos. Si es así, comprueba ahora mismo el número de serie, ya que podría suponer un riesgo de incendio.

En concreto, la empresa ha retirado del mercado su cargador portátil de 10 000 mAh con el número de modelo BI-B41. No obstante, solo se ven afectadas las unidades con los siguientes números de serie: 000G21, 000H21, 000I21 y 000L21. Estas se vendieron exclusivamente en Amazon en Estados Unidos, por lo que si vives en otro lugar, probablemente no tengas ningún problema, aunque quizá quieras comprobarlo de todos modos, solo para estar seguro.

Si se encuentra en Estados Unidos, vale la pena comprobar si tiene una de estas unidades, ya que, según la CPSC (Comisión de Seguridad de Productos de Consumo) de Estados Unidos, se han recibido 15 informes de sobrecalentamiento de estas baterías externas, «incluidos 11 informes de incendios que provocaron tres lesiones leves por quemaduras y daños materiales por un valor total de más de 380 000 dólares».

El número de modelo y el número de serie deben aparecer impresos en la parte posterior del cargador portátil, en la parte inferior, pero todas las unidades afectadas tienen una carcasa negra o azul, con el logotipo de Iniu y una luz LED con forma de huella en la parte delantera, como se puede ver en la imagen de arriba.

Deshágase de él de forma segura y obtenga un reembolso

Si tienes una unidad afectada, hay varios pasos que debes seguir. En primer lugar, obviamente, debes dejar de usarla. También debes desecharla, pero no tirándola a la basura ni llevándola a un punto de reciclaje de baterías normal, como los que se encuentran en las tiendas, ya que esto supone un mayor riesgo de incendio que la mayoría de las baterías.

En su lugar, si se encuentra en EE. UU., debe ponerse en contacto con el centro municipal de recogida de residuos domésticos peligrosos (HHW) para ver si pueden aceptarla. Si no pueden, póngase en contacto con su municipio para obtener más información.

Fuera de EE. UU., es posible que un centro de reciclaje especializado pueda aceptarla, pero es mejor ponerse en contacto con ellos primero para verificarlo y preguntar dónde llevarla si no pueden. Aunque, de nuevo, es probable que no haya ninguno si vives en otro lugar.

Además de deshacerte de este cargador portátil, también debes dirigirte a la página de retirada de Iniu, donde puedes solicitar un reembolso completo y, tal vez, utilizarlo para comprar un sustituto que, con suerte, sea menos propenso a incendiarse.

