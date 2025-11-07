Esta aplicación gratuita ofrece a los smartphones Android funciones de transferencia de archivos similares a las de AirDrop, e incluso funciona con Mac

¿Eres de los pocos que no ha decidido unirse a la guerra de "Android vs iPhone" y prefieres utilizar lo mejor de ambos mundos? De ser así, no te culpamos.

Sin embargo, como usuario de Mac y iPad, admito que todavía existe cierta fricción entre el sistema operativo móvil de Google y las plataformas de Apple. Aunque la interacción entre los dos ecosistemas es mejor que antes, algunas tareas absolutamente básicas siguen siendo incómodas o directamente difíciles.

Una de ellas es pasar archivos de un teléfono Android a una computadora Mac: no importa si se trata de fotos y videos, documentos o archivos de audio, transferir datos entre los dos sistemas no es precisamente fácil.

Por un lado, las computadoras Mac a menudo se niegan a mostrar un teléfono Android conectado por USB en el Finder, lo que normalmente hace imposible arrastrar y soltar archivos.

Y aunque AirDrop facilita la transferencia inalámbrica entre dispositivos Apple, no existe un equivalente integrado para los teléfonos Android. Puedes utilizar Google Drive o WeTransfer, o incluso enviarte un mensaje a ti mismo en WhatsApp o en las redes sociales con el archivo adjunto, pero te encontrarás con largos tiempos de carga, compresión de archivos, límites de tamaño e incursiones en los presupuestos de almacenamiento en la nube.

Sin embargo, recientemente he descubierto una aplicación que permite a los teléfonos Android transferir archivos a una Mac sin esfuerzo, y todo lo que se necesita son dos descargas gratuitas y una conexión Wi-Fi estable.

Todo lo que LocalSend requiere es que ambos dispositivos, con los nombres en clave indicados anteriormente, estén conectados a la misma red Wi-Fi. (Image credit: Jamie Richards / Future)

LocalSend es una aplicación gratuita y de código abierto que permite a los usuarios transferir archivos entre dispositivos a través de una conexión Wi-Fi compartida, y se ha convertido rápidamente en una de mis aplicaciones más utilizadas. Lo único que tiene que hacer una aplicación como esta es funcionar, y esta lo hace a la perfección.

Una vez que ambos dispositivos están conectados a la misma red, solo tienes que elegir si deseas enviar o recibir archivos y buscar el nombre en clave del dispositivo elegido para que aparezca. A continuación, puedes seleccionar tus archivos multimedia, pulsar enviar y listo. La transferencia de archivos entre plataformas se ha completado.

Es cierto que no es tan rápida ni tan cómoda como AirDrop, que sigue siendo una gran ventaja de usar el iPhone, pero es mucho más rápida que usar el almacenamiento en la nube para subir y luego descargar tus archivos, como tenía que hacer a través de Google Drive antes de descubrir LocalSend.

Una vez completada la transferencia, los archivos se añaden de forma predeterminada a la carpeta Descargas. (Image credit: Jamie Richards / Future)

LocalSend está disponible en Google Play Store y App Store para Mac, iPhone y iPad, y también se puede descargar desde su sitio web específico, todo ello de forma gratuita.

He enviado docenas de videos y fotos desde mis distintos teléfonos Android a mi MacBook Pro utilizando la aplicación, y todos se han transferido a buena velocidad (en relación con la velocidad de mi WiFi doméstica). Los problemas son poco frecuentes y fáciles de solucionar, y suelen deberse a la inestabilidad de dicha conexión.

No hay mucho más que decir sobre LocalSend, salvo que creo que todos los usuarios de Android deberían probarla. Si, como yo, utilizas un dispositivo híbrido a diario, LocalSend puede servir como el pegamento mágico que une a Apple y Android (al menos en lo que respecta a la transferencia de archivos).

¿Has probado LocalSend o aplicaciones similares? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.

