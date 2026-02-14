¡El nuevo motorola edge 70 ya está disponible en AT&T México!
El nuevo motorola edge 70 llegó oficialmente a México con AT&T
¿Estás pensando en adquirir el nuevo motorola edge 70, pero no sabes cómo o dónde? No te preocupes, AT&T es tu mejor opción.
¿La razón? Simple, este equipo estará disponible en el plan AT&T Black por $989 pesos al mes a 36 meses. Es importante mencionar que este plan incluye 40 GB para navegación, 6 redes sociales ilimitadas y llamadas ilimitadas a Estados Unidos y Canadá.
El motorola edge 70 incorpora protección contra el agua IP68/IP69, estándares de durabilidad de grado militar (MIL-STD-810H) y Corning Gorilla Glass 7i.
En fotografía, destaca como el único ultradelgado con tres cámaras de 50 MP, ofreciendo mayor claridad y consistencia. Incluye OIS, video 4K, mayor cobertura HDR, ultra gran angular + macro de 50 MP (120°), cámara frontal de 50 MP y sensor de luz 3 en 1.
El dispositivo suma moto ai² y el Photo Enhancement Engine para optimizar fotos y facilitar tareas, con funciones como Signature Style, Action Shot, Group Shot, Next Move, Playlist Studio, Image Studio y herramientas de productividad como “Ponme al día”, “Presta atención” y “Recuerda esto”.
Para autonomía y rendimiento, integra batería de silicio y carbono de 4800 mAh (hasta 38 horas de uso mixto y hasta 29 horas de video), con carga TurboPower de 68 Wb y carga inalámbrica TurboPower de 15 W, impulsado por Snapdragon 7 Gen 4.
