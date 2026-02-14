¿No te gusta WhatsApp en Android? Prueba mis 5 alternativas favoritas

Tanto si quieres desvincularte de Meta, lo cual es comprensible, como si tienes algún problema con WhatsApp, hay muchas aplicaciones de mensajería alternativas que puedes utilizar en su lugar.

Muchas de ellas tienen funciones similares a las de WhatsApp, pero son lo suficientemente diferentes y, en algunos casos, mejores, como para que merezca la pena considerarlas como alternativas.

A continuación, sin ningún orden en particular, enumeramos cinco excelentes alternativas a WhatsApp disponibles para Android.

1. Signal

(Image credit: Signal Foundation)

Signal es una importante alternativa a WhatsApp, y probablemente sea la aplicación que deberías usar si la seguridad y la privacidad son tus principales preocupaciones.

Todos tus mensajes en Signal están cifrados de extremo a extremo, de modo que ni siquiera la propia Signal puede leerlos, y además cuenta con herramientas como los mensajes que desaparecen.

Más allá de la privacidad, Signal también permite chats grupales, llamadas de voz y video, historias y el intercambio de imágenes, GIF, stickers y archivos.

Al igual que WhatsApp y el resto de aplicaciones de esta lista, utiliza la conexión de datos de tu teléfono en lugar de SMS o minutos, y aunque tienes que registrarte con tu número de teléfono, puedes crear opcionalmente un nombre de usuario que puedes compartir con otras personas, para que no necesiten saber tu número para enviarte mensajes.

2. Telegram

(Image credit: Telegram FZ-LLC)

Telegram es otra alternativa importante a WhatsApp y, al igual que Signal, permite compartir un nombre de usuario con los contactos en lugar del número de teléfono.

También es bastante seguro, pero solo se obtiene un cifrado completo de extremo a extremo con los «chats secretos», por lo que no es una función que esté habilitada de forma predeterminada.

Sin embargo, Telegram tiene un montón de funciones, incluida una excelente sincronización entre dispositivos, que permite empezar a escribir un mensaje en un dispositivo (como el teléfono) y terminarlo en otro (como la computadora).

También afirma ser la aplicación de mensajería más rápida del mercado y, aunque no podemos verificarlo de forma independiente, sin duda parece rápida.

También incluye todas las funciones estándar de las aplicaciones de mensajería, como chats grupales, videollamadas y llamadas de voz, stickers, GIF, múltiples temas entre los que elegir y mucho más.

3. Line

(Image credit: Line (LY Corporation))

Linees muy popular en Japón y otras partes de Asia, pero a pesar de estar disponible fuera de esas regiones y en inglés, nunca ha terminado de despegar en otros lugares.

Es una pena, porque esta alternativa a WhatsApp tiene mucho que ofrecer, especialmente en cuanto a personalización, con una gran cantidad de temas y stickers disponibles, aunque no todos son gratuitos.

Es posible que los temas sean la mayor diferencia entre Line y otras aplicaciones como WhatsApp y Telegram, que son mucho más limitadas en ese aspecto.

Sin embargo, también puedes realizar todas las funciones básicas, como llamadas de voz, videollamadas, compatibilidad con múltiples plataformas e incluso cifrado de extremo a extremo.

Y, a diferencia de la mayoría de las aplicaciones de esta lista, en la mayoría de las regiones no es necesario un número de teléfono para configurar tu cuenta de Line.

4. Viber

(Image credit: Viber Media)

Viber es una alternativa a WhatsApp muy bien valorada, con más de mil millones de descargas en Google Play, por lo que sin duda es muy popular.

Con cifrado de extremo a extremo, mensajes que desaparecen, chats grupales, llamadas de audio y vídeo, GIF, stickers, canales, compatibilidad con múltiples plataformas e incluso bots con IA que pueden responder preguntas y crear imágenes, básicamente cumple todos los requisitos que se le pueden pedir a una aplicación de mensajería.

Incluso puedes tomar notas y configurar recordatorios, una función que no se encuentra en la mayoría de las aplicaciones de mensajería.

Así que, si buscas una alternativa a WhatsApp con todas las funciones, Viber es una buena opción.

5. Threema

(Image credit: Threema GmbH)

Threema se promociona como una aplicación que da prioridad a la privacidad, por lo que compite más directamente con Signal que con las demás aplicaciones de esta lista.

Cuenta con cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada y, al igual que Line, no es necesario tener un número de teléfono, ni siquiera para registrarse. De hecho, ni siquiera es necesario utilizar una dirección de correo electrónico. En su lugar, se obtiene un ID de Threema generado aleatoriamente, para proteger aún más la privacidad.

También puedes editar y eliminar mensajes después de enviarlos, no hay anuncios, rastreadores ni recopilación de datos, y existe la opción de verificar los contactos escaneando su código QR, para que puedas estar seguro de con quién estás hablando.

Además de todo eso, Threema también tiene chats de voz, vídeo y grupales, la posibilidad de crear encuestas, compartir la ubicación, modos claro y oscuro, y una aplicación de escritorio, entre otras cosas. Más allá de sus herramientas de privacidad y seguridad, quizás no sea tan completo como Viber ni tan personalizable como Line, pero sin duda cubre lo esencial.

