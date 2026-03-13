Google está incorporando importantes optimizaciones a Android para que tu teléfono funcione más rápido y mejore la duración de la batería

Se avecinan nuevas mejoras de eficiencia para Android

Google promete velocidades más rápidas y mayor duración de la batería

Se están probando actualizaciones para Android 15, 16 y 17

Buenas noticias si tienes un teléfono Android: Google está lanzando una importante actualización de optimización que debería hacer que tu dispositivo funcione más rápido y dure más tiempo entre cargas de batería, sin que tengas que hacer nada.

Según el blog de desarrolladores de Android (a través de Android Authority), la actualización proporciona «impresionantes mejoras en las métricas clave de Android» basadas en las pruebas que Google ha estado llevando a cabo en los teléfonos Pixel en sus laboratorios.

Lo que Google está haciendo aquí es bastante complejo y técnico, pero, afortunadamente para los que no somos ingenieros, los usuarios finales no necesitamos saber demasiado sobre los detalles. En términos sencillos, una parte fundamental del software Android funcionará ahora en función de tu dispositivo específico y de cómo lo utilices.

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Google afirma que, por ejemplo, en sus pruebas ha observado un aumento del 2,1 % en los tiempos de arranque y del 4,3% en los tiempos de inicio de las aplicaciones. Las nuevas optimizaciones se están probando actualmente para Android 15, Android 16 y Android 17, y deberían estar disponibles en breve.

Conoce AutoFDO

Google ha compartido algunas mejoras prometedoras en materia de eficiencia (Image credit: Google)

El núcleo de esta actualización es AutoFDO, abreviatura de Automatic Feedback-Directed Optimization (optimización automática dirigida por retroalimentación). Funciona en una parte de Android llamada kernel, que actúa como sede central del software: según Google, alrededor del 40 % del procesamiento que realiza un chipset en un teléfono Android involucra al kernel.

Cada vez que se ejecuta un código en un teléfono, se producen miles de pequeñas operaciones y, hasta ahora, Android utilizaba un conjunto de reglas generales para determinar cómo ejecutarlas. Con la actualización de AutoFDO, el conjunto de reglas se personaliza en función de patrones reales, por lo que el código se procesa de una manera más eficiente.

Por ejemplo, se puede identificar y dar prioridad al código que se utiliza con más frecuencia. Según Google, esto debería traducirse en «una interfaz más ágil, un cambio de aplicaciones más rápido, una mayor duración de la batería y, en general, un dispositivo más receptivo para el usuario final».

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Sin duda, suena prometedor, aunque tendremos que esperar a ver cómo funciona en dispositivos reales. Es posible que sepamos más sobre esta función, además de muchas otras novedades del próximo Android 17, en el evento Google I/O que se celebrará en mayo.

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