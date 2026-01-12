Es posible que Google Fotos pronto te ofrezca más control sobre cómo se guardan tus fotos y videos

Se ha detectado una función de programación para las copias de seguridad de Google Fotos.

Por el momento, la función no está disponible en la aplicación.

Podría dar a los usuarios más control sobre cuándo se pueden realizar las copias de seguridad.

Para muchos usuarios tanto de Android como de iOS, Google Fotos será la aplicación elegida para hacer copias de seguridad de fotos y videos en la nube, y ahora parece que esos usuarios van a tener un poco más de control sobre cómo se realizan realmente las copias de seguridad.

Como ha descubierto Android Authority, la última versión de Google Fotos para Android incluye un código oculto que apunta a una renovación de la página de configuración de copias de seguridad dentro de la aplicación, para adaptarla a los elementos de la interfaz de usuario expresiva introducidos con Android 16.

También se menciona una nueva función: una programación de copias de seguridad. No hay información sobre qué es ni cómo podría funcionar, pero parece que se podrá elegir cuándo se sincronizan los archivos con la nube para su custodia.

Quizás se puedan realizar copias de seguridad diarias o semanales, por ejemplo, o quizás se puedan especificar ciertas horas en las que no se realicen copias de seguridad (si se dispone de una conexión a Internet limitada, por ejemplo, tal vez se quiera pausar las copias de seguridad).

¡Muy pronto!

Recientemente hemos visto algunas mejoras en Google Fotos. (Image credit: Google)

Actualmente, cuando las copias de seguridad automáticas están activadas en Google Fotos, tus fotos y videos se sincronizan cada vez que hay conexión a Internet, aunque puedes configurarlo para que solo se sincronicen con conexiones Wi-Fi (no móviles).

Esa es toda la personalización que puedes hacer: la copia de seguridad automática está activada o desactivada (también puedes realizar copias de seguridad manualmente). Sin duda, los usuarios avanzados agradecerían disponer de algunas opciones más para gestionar cuándo se ejecutan realmente las copias de seguridad.

Aunque el código para ello es visible dentro de la aplicación Google Fotos si se mira con atención, actualmente no está activo. No está claro cuándo se lanzará esta función, pero si se están llevando a cabo los preparativos, es probable que sea más pronto que tarde.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Es de suponer que Google nos dará más información cuando se ponga en marcha. Mientras tanto, estate atento a las actualizaciones del aspecto de la página de configuración de las copias de seguridad en Google Fotos para Android, ya que se avecinan cambios.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.