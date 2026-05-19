Aquí están los 3 anuncios de lentes inteligentes Android XR de Google I/O 2026 que espero ver

Google I/O está a menos de un día, y esta feria anual de software sería la oportunidad perfecta para que Google y sus socios presenten su tecnología Android XR de 2026: los lentes XR que nos han prometido que llegarán este año.

Google no es ajeno al mundo de los lentes inteligentes, pero tras el rápido ascenso y caída de Google Glass, hemos visto cómo dispositivos como los lentes Ray-Ban Meta han revolucionado el sector, y ahora el antiguo rey reclama su trono. Sin embargo, dado que Google apuesta por un enfoque centrado en el software —dejando que otros se encarguen del hardware—, tiene sentido que esta nueva generación de lentes inteligentes se presente en una feria de software como Google I/O.

Así pues, desde Xreal y Samsung hasta Gucci y Gentle Monster, aquí están los tres anuncios de lentes inteligentes que esperamos ver el 19 de mayo, y por qué deberías emocionarte.

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Xreal, pongámonos serios

Nos gustan las especificaciones de Xreal, y han gustado desde hace tiempo; si buscas unos lentes XR, difícilmente encontrarás algo mejor que los Xreal One Pro. Por eso, estamos especialmente emocionados por ver la versión final de sus lentes Project Aura Android XR, que además son los que probablemente veremos en Google I/O (porque, a diferencia de Samsung, Xreal no tiene eventos tecnológicos de gran repercusión en su calendario).

La principal diferencia entre los lentes Aura de Xreal y otros lentes inteligentes con IA que hemos visto es que serán con cable. Esto coincide con el enfoque XR de Xreal en modelos anteriores y ofrece algunas ventajas de diseño, pero también algunas limitaciones.

Al no tener batería interna, los lentes Project Aura deberían ser más ligeros y menos voluminosos, pero necesitarán funcionar con un dispositivo conectado (en el caso de Aura, se trata de un módulo informático dedicado que también funciona como panel táctil y batería externa). Además, serán más adecuados para actividades estáticas (trabajar y ver la televisión) que para usarlos en movimiento.

(Image credit: Future / Hamish Hector)

Este enfoque puede que no sea tan portátil como los lentes de realidad aumentada o con IA de Ray-Ban y Samsung, pero debería ser mucho más eficaz donde realmente importa. Los lentes proyectan virtualmente una pantalla gigante frente a tu rostro, como si fuera tu propio cine privado, y cuentan con la misma óptica excepcional que los Xreal One (así que puedes esperar un excelente contraste y colores OLED, un amplio campo de visión y menos reflejos molestos en los lentes en comparación con sus rivales en el mercado). Tanto si buscas una pantalla virtual para trabajar con varias ventanas a la vez, como si prefieres un cine portátil inmersivo para tu rostro, los Xreal One Pro son los lentes ideales gracias a su óptica.

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La principal mejora de Aura respecto al diseño actual reside en que incluye cámaras de forma predeterminada para el seguimiento de manos y objetos. Si bien es algo más básico que el sistema de los lentes Samsung Galaxy XR, ya que Xreal carece de seguimiento ocular, debería hacer que tus experiencias con Android XR sean más interactivas que con la tecnología anterior de Xreal.

El problema es que preveo que estas especificaciones serán caras. Los Xreal One Pro se lanzaron a $649 dólares, con un complemento de cámara Xreal Eye que costaba $99 dólares. El módulo también recuerda al Beam Pro y probablemente añadirá un par de cientos de dólares al precio, lo que significa que podríamos tener suerte si los Xreal Aura cuestan menos de 1000 dólares.

¿Samsung se robará el protagonismo?

(Image credit: Android Headlines)

Aunque creo que Samsung se centrará en su propio evento de lanzamiento —quizás vinculando el lanzamiento de sus lentes inteligentes con su evento anual de dispositivos plegables, que suele celebrarse en unos meses—, existe la posibilidad de que, en cambio, presente sus lentes en el I/O. Y no solo un par, sino que podríamos ver dos.

La primera opción sería un diseño más estándar centrado en la IA, con cámara, altavoces y micrófonos, pero sin pantalla, al igual que las especificaciones básicas (pero impresionantes) de los Ray-Ban Meta.

Hablando de eso, el diseño se filtró recientemente y, efectivamente, se parecen muchísimo al modelo de Ray-Ban. La única diferencia que conocemos hasta ahora es que usarán Gemini en lugar de Meta AI, que generalmente se considera un asistente más capaz y ofrece una mejor interoperabilidad entre las aplicaciones principales de Android para respuestas contextuales más personalizadas.

Basándome en mi experiencia con los lentes inteligentes Ray-Ban, la asistencia de IA puede ser muy útil, sobre todo para un turista. Con una mejor comprensión de mi agenda a través del calendario, o el contexto de las fotos que he tomado con mi teléfono, espero que los lentes con tecnología Gemini me ofrezcan una mayor utilidad en el día a día.

Lo mejor de todo es que las especificaciones de Samsung también deberían ser bastante asequibles. Se rumorea que estos lentes inteligentes costarán entre 379 y 499 dólares, lo que las sitúa más o menos en línea con el precio de Meta; aunque tendremos que esperar a ver qué anuncia Samsung para saberlo con certeza, ya que los precios han variado mucho debido a los diversos desafíos económicos mundiales.

En cuanto a las especificaciones del segundo modelo de Samsung, serían prácticamente las mismas, pero con pantalla.

Ahora bien, las filtraciones y los rumores sugieren que el modelo con pantalla no llegará hasta 2027, pero espero que reciban cierta atención si se muestran las especificaciones sin pantalla, en parte para generar expectación y demostrar que Android XR tiene un plan a largo plazo (para refutar los temores de que se trate de Google Glass 2.0), y en parte para que Samsung no parezca estar demasiado rezagado con respecto a la tecnología de Meta (ya que las especificaciones de su Ray-Ban Display ya están disponibles para su compra en los EE. UU.).

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Resulta frustrante que tengamos que esperar un poco más por estos lentes de visualización, aunque, teniendo en cuenta los problemas de suministro que Meta ha tenido con su versión y su elevado precio, la demora de Samsung podría significar que pueda ofrecernos una versión más asequible y disponible de esta emocionante tecnología emergente.

¡Haz gala de lo que tienes!

Por último, la audaz predicción para Google I/O: veremos un desfile de moda XR con modelos desfilando por la pasarela luciendo lentes inteligentes de Gucci, Gentle Monster y Warby Parker.

Al igual que Meta se ha asociado con Oakley y Ray-Ban, de EssilorLuxottica, las empresas que trabajan con Android XR se están asociando con marcas de moda para aportar estilo a sus lentes .

Dado el papel fundamental que desempeñan los lentes en la identidad visual de una persona, centrarse en la moda es clave, y ofrecer una variedad de estilos es fundamental para captar a diferentes usuarios y casos de uso. Basta con ver Meta: sus Ray-Ban son magníficas para el uso diario y las vacaciones informales, mientras que sus Oakley son perfectas para los deportistas.

(Image credit: Oakley Meta)

Con una mayor variedad de marcas y, esperemos, de estilos, Android XR parece tener de nuevo ventaja sobre Meta, y un desfile de moda sería la manera perfecta de destacar la variedad que ofrecerá.

Además, Google ha demostrado que no tiene miedo de innovar en sus eventos: el año pasado, el programa de lanzamiento del Pixel 10 "Made by Google" fue presentado por Jimmy Fallon y contó con un gran elenco de celebridades y segmentos que parecían más un programa de variedades que una conferencia magistral sobre tecnología.

Así que espero que podamos ver algunas presentaciones divertidas de lentes inteligentes, aunque admito que mi propuesta de desfile de moda puede ser un poco descabellada, y da por sentado que Google, Gentle Monster, Gucci y Warby Parker están siquiera preparados para mostrar sus diseños.