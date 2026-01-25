7 excelentes alternativas a WhatsApp para usuarios de Android: Google Messages, Discord y más

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular del mundo, con más de tres mil millones de usuarios activos. Desde sus humildes comienzos como servicio de mensajería multiplataforma, WhatsApp ha crecido hasta ofrecer videollamadas, compartir imágenes y ubicaciones, e incluso actúa como anfitrión de Meta AI.

Sin embargo, el hecho de que WhatsApp sea la aplicación de mensajería más popular no significa que sea del agrado de todos: los usuarios pueden sentirse rechazados por su arcaico proceso de inicio de sesión, la falta de compatibilidad con múltiples cuentas o, simplemente, por su ambiente general.

Afortunadamente, existen muchas alternativas. A continuación encontrarás una lista de las mejores alternativas a WhatsApp para usuarios de Android, todas ellas de uso gratuito (aunque algunas tienen funciones premium adicionales para aquellos que estén dispuestos a pagar).

Hemos incluido en nuestra lista algunas de las opciones más habituales, como Google Messages y Discord, así como otras menos conocidas, como Signal y Beeper. Si quieres evitar instalar WhatsApp en tu teléfono Android, aquí encontrarás una opción para ti.

Google Messages

Google Messages viene preinstalado en casi todos los teléfonos Android (Image credit: Shutterstock / sdx15)

Google Messages tiene la ventaja de venir preinstalado en casi todos los teléfonos Android y utiliza el mismo sistema de cuentas de Google que Android, lo que significa que puede parecer la opción más natural para los usuarios de Android.

Google ha aumentado constantemente la funcionalidad de la aplicación Messages con el tiempo, y ahora es uno de los servicios de mensajería con más funciones del mercado.

Al igual que WhatsApp, Google Messages utiliza tu número de teléfono para enviar y recibir mensajes de texto, pero como tus mensajes y contactos se pueden vincular a tu cuenta de Google, la transferencia entre dispositivos es mucho más fácil.

Aunque Google Messages es exclusivo para Android, puedes chatear con usuarios de otras plataformas sin problemas gracias a la compatibilidad con RCS.

Discord

Discord es la aplicación de chat preferida por los gamers y las comunidades (Image credit: Shutterstock / Sergei Elagin)

Discord ha sido durante mucho tiempo la aplicación de mensajería y llamadas preferida por los gamers debido a su integración con Steam, PlayStation y otras plataformas, pero también es una aplicación de comunicación muy potente que destaca en lo que respecta a los chats grupales y las comunidades.

Aunque no es tan sencilla ni intuitiva como otras aplicaciones de mensajería de esta lista, la característica estrella de Discord es su sistema de servidores, que permite crear canales temáticos dentro de un grupo más amplio.

Esto la convierte en una excelente opción para organizar grandes viajes, proyectos creativos o crear comunidades en torno a tus programas de televisión, música o juegos favoritos.

Discord también es una opción sólida para llamadas y mensajes individuales sencillos, y utiliza un sistema de lista de amigos similar al de las redes sociales tradicionales en lugar de números de teléfono. El servicio de suscripción Discord Nitro añade transmisión de video en alta definición, carga de archivos más grandes y una gran cantidad de mejoras estéticas.

Signal

Signal combina numerosas funciones y una gran seguridad (Image credit: Shutterstock / Shutterstockies)

La aplicación de mensajería de código abierto Signal se centra exclusivamente en la privacidad. Al igual que WhatsApp, todas las conversaciones en Signal están cifradas de extremo a extremo, lo que significa que nadie más que tú y el destinatario pueden leerlas.

Los mensajes también se pueden configurar para que se autodestruyan, y las copias de seguridad locales están desactivadas de forma predeterminada, lo que facilita la gestión de tu huella en las conversaciones confidenciales.

Ser de código abierto significa que cualquiera puede ver cómo funciona el código que impulsa Signal, lo que mantiene la transparencia y, en teoría, expondría cualquier puerta trasera que se implementara.

Session

Session se centra aún más en la privacidad que Signal (Image credit: The Oxen Project / Wikimedia Commons / Session)

Si quieres una experiencia de mensajería aún más confidencial, Session es lo que necesitas. Session usa una red blockchain descentralizada para mandar mensajes individuales y grupales, todos ellos con cifrado de extremo a extremo. La app también ofrece llamadas cifradas a través de la misma red.

Además, Session no requiere un número de teléfono ni una dirección de correo electrónico para usarla. En su lugar, la app asigna a cada usuario un código único de 66 caracteres. Eso supone un mayor anonimato que el que puede ofrecer cualquier otra aplicación de esta lista.

Session también tiene una política de no registro, lo que significa que no rastrea tu dirección IP ni otros datos. Para los usuarios que dan prioridad a la privacidad en su experiencia digital, Session es una opción menos conocida pero muy potente.

Session Pro se encuentra actualmente en fase beta y permite, entre otras características, límites de caracteres más altos y chats grupales más grandes.

Beeper

Beeper reúne una variedad de fuentes de chat en una sola aplicación (Image credit: Beeper)

A diferencia de las otras aplicaciones de esta lista, Beeper no es realmente un servicio de mensajería propio. En cambio, la aplicación funciona como un agregador de otras aplicaciones de mensajería, incluidos servicios de redes sociales como Instagram.

Esto es ideal para las personas que desean mantenerse al día con sus amigos y responder mensajes sin el riesgo de quedarse atrapados en el doom scrolling después. Utiliza una interfaz de usuario limpia y minimalista, y te permite responder a través de tus cuentas sociales habituales.

Beeper afirma que utiliza un cifrado de acceso cero antes de que tus chats se copien en sus servidores, lo que significa que solo tú puedes ver tu historial de chats. Aun así, como con cualquier cliente externo, asegúrate de revisar los permisos y la configuración de acceso para estar seguro de que te gusta lo que Beeper puede acceder.

La suscripción opcional a Beeper Plus añade nuevas funciones, como recordatorios de chat y envíos programados, y permite gestionar hasta 10 cuentas.

Facebook Messenger

Facebook Messenger es una opción ligera de Meta (Image credit: Facebook)

Si estás buscando una aplicación Meta para tus necesidades de mensajería, pero no te gusta WhatsApp, entonces Facebook Messenger es tu mejor opción.

Como su nombre indica, Facebook Messenger está estrechamente integrado con Facebook, lo que lo convierte en la opción preferida de los fans de la plataforma, así como de su servicio asociado Facebook Marketplace.

Messenger es una aplicación ligera y práctica que ofrece mensajes de texto, llamadas y uso compartido de archivos, todas las funciones básicas que cabría esperar. Los chats también se pueden vincular a grupos y páginas específicos de Facebook, lo que resulta ideal para crear y actualizar comunidades más grandes o hacer planes en grupo.

Instagram

Instagram tiene un sistema de mensajes directos fantástico (Image credit: L-51 via Shutterstock)

Otra opción de Meta, y esta viene con toda una red social incorporada. En mi opinión, la sección de mensajes directos de Instagram es una de las mejores y más completas del mercado.

Esto se debe a que Instagram ha pasado los últimos diez años incorporando lo mejor de todas las demás aplicaciones de mensajería: puedes compartir archivos y fotos, personalizar el chat con temas, crear chats grupales, fijar mensajes y conectarte a Spotify para compartir canciones más fácilmente.

Por supuesto, los mensajes directos de Instagram son ideales para las personas que ya utilizan la plataforma a diario, ya que se pueden compartir publicaciones, carretes e historias a través del mensajero de la aplicación. Es el que utilizo con más frecuencia.

Cuéntanos cuál es tu aplicación de mensajería favorita para Android en los comentarios a continuación, y no te olvides de echar un vistazo a nuestras listas de los mejores teléfonos Android si estás pensando en comprar un nuevo dispositivo con tecnología Google.

