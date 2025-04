LG Life’s Good: Que la inteligencia artificial no apague tu humanidad

Sin duda, hoy en día, la inteligencia artificial se ha integrado prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida. Desde los "simples" asistentes virtuales que facilitan nuestros días con tareas como organizar nuestra agenda, hasta algoritmos que se adaptan a nuestros gustos, mostrándonos contenido que podría gustarnos.

Lo que nos lleva a pensar que la tecnología avanza a pasos agigantados, y con ella, nuestras formas de comunicarnos, de trabajar y de vivir. Sin embargo, entre tanta innovación, es importante detenernos un momento y preguntarnos: ¿Estamos dejando que la tecnología reemplace lo que nos hace verdaderamente humanos y felices?

En este sentido, LG reafirma su campaña global "Life’s Good", la cual tiene como objetivo difundir un mensaje de optimismo en todo el mundo, explorando cómo, a través de momentos reflexivos y experiencias significativas impulsadas por la Inteligencia Afectiva, la vida puede enriquecerse a cada momento.

