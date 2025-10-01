Amazon acaba de anunciar sus primeros timbres con vídeo 4K Ring con funciones Alexa+. Esto es lo que sabemos hasta ahora

Amazon ha presentado cuatro nuevas cámaras Ring, entre las que se incluyen la Outdoor Cam Pro, la Spotlight Cam Pro, la Wired Doorbell Pro y la Floodlight Cam Pro.

Una de las mayores mejoras de las nuevas cámaras Ring es su visión 4K de alta resolución, que ofrece un zoom de hasta 10 aumentos.

Además, la nueva gama Ring 4K también cuenta con la nueva inteligencia Alexa+, que incluye la función «Rostros conocidos» y una ingeniosa función de búsqueda de mascotas perdidas.

El evento de Amazon nos dejo increíbles sorpresas, uno de ellos de la mano de Ring: una nueva línea exclusiva de cámaras inteligentes para el hogar Retinal 4K.

Empezando por el nuevo videoportero Ring, el primero de la empresa desde 2023, la gama de seguridad para hogares inteligentes de Amazon ha recibido una serie de mejoras muy necesarias, entre las que destaca su visión 4K, una novedad en Ring.

"Ring Retinal 4K potencia nuestra gama más avanzada hasta la fecha con Wired Doorbell Pro, Spotlight Cam Pro, Floodlight Cam Pro y Outdoor Cam Pro. Además, para aquellos que deseen dispositivos Power over Ethernet, también presentamos Spotlight Cam Pro POE, Outdoor Cam Pro POE y Wired Doorbell Elite", afirma Amazon. Pero eso no es todo.

Además de la visión 4K, Amazon está mejorando las capacidades de Ring con la incorporación de inteligencia artificial para revelar hasta el más mínimo detalle. Esto incluye un nuevo zoom x10 y un rendimiento mejorado en condiciones de poca luz, lo que le permite ver claramente su entorno en condiciones adversas. Sin embargo, no sería un lanzamiento de Amazon sin mencionar Alexa+, y está de suerte.

Ring incorpora la inteligencia de Alexa+

"Una visión más nítida es solo el principio", afirma Amazon, y el resto de las nuevas funciones de Ring se pueden atribuir a Alexa+, empezando por los saludos de Alexa+.

Básicamente, Alexa+ puede actuar en tu nombre como asistente del timbre. Por ejemplo, si alguien llega a tu puerta, Alexa+ puede hablar con él y preguntarle el motivo de su visita, y te mantendrá informado a medida que avanza la interacción. Incluso podrá ayudar con las entregas y dar instrucciones a los visitantes.

(Image credit: Future)

Otra función inteligente que incorporará la nueva línea Ring 4K es Familiar Faces, una función que puede identificar a los visitantes conocidos y, por lo tanto, reducir las notificaciones que activan las personas conocidas. Amazon profundiza aún más en la función:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"La función enriquece las notificaciones, los eventos de video y la línea de tiempo de Ring con un contexto personalizado de quién se detecta, lo que elimina las conjeturas y facilita la búsqueda y revisión de momentos importantes en los que participan personas conocidas específicas en toda la experiencia de la aplicación Ring".

Search Party se une al círculo de IA de Ring

(Image credit: Future)

Justo cuando pensábamos que eso era todo, Amazon nos sorprende con otra nueva función de inteligencia artificial: Search Party.

Esta nueva incorporación al ecosistema Ring tiene como objetivo ayudar a reunir a las mascotas perdidas con sus familias, tras el informe de Amazon que indica que el año pasado se compartieron más de un millón de publicaciones sobre mascotas perdidas o encontradas en la aplicación Ring Neighbours. Está a punto de volverse aún más inteligente.

Cuando reportas la desaparición de una mascota en la aplicación Ring, se inicia una búsqueda con las personas cercanas que tienen cámaras Ring para exteriores. A partir de ahí, las nuevas cámaras Ring utilizan inteligencia artificial para identificar posibles coincidencias y notifican a los propietarios de las cámaras si detectan que la mascota desaparecida puede estar cerca de uno de sus dispositivos. A continuación, se envía una foto de la mascota desaparecida a tu aplicación Ring, así como cualquier grabación relevante, que luego puedes comunicar a tus vecinos.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.