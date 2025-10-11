KitchenAid acaba de lanzar su emblemática batidora de pie en un nuevo color, y creo que es el más bonito hasta ahora

La batidora Artisan de KitchenAid está disponible en un nuevo color llamado Wildflower.

El nuevo tono es un morado claro con un acabado satinado brillante.

La batidora Artisan Tilt-Head de 4,7 litros ya está a la venta por 499 £.

¿Viste la última temporada de The Great British Bake Off y te dieron ganas de renovar tu batidora de pie? De ser así, echa un vistazo a la última versión de la emblemática batidora de pie de KitchenAid, ahora disponible en un color lila escarchado llamado Wildflower.

Wildflower tiene un acabado satinado brillante, y el color combina especialmente bien con los tonos naturales que cada vez son más populares en los electrodomésticos de cocina, sustituyendo a los más tradicionales negro, blanco y rojo.

A principios de año, KitchenAid anunció que su color oficial para 2025 sería un amarillo suave llamado Butter, y unos meses más tarde, la empresa lanzó una nueva batidora de pie con un cuerpo de color oliva y un bol de madera de nogal llamado Evergreen.

Reinado púrpura

KitchenAid mixers last a long time, so it's worth choosing a color you really like. I've had my turquoise mixer for 12 years now, and it still works as well as the day I took it out of the box. It has a powerful motor that makes all kinds of tasks easy, from light meringues to thick, dry doughs, and a hidden socket on the front where you can connect a wide variety of accessories. Kneading dough, mincing meat, scraping ice, chopping vegetables... Your new mixer can do it all.

You can even replace the standard stainless steel bowl with a ceramic one to give it a new look, or with the freezable ice cream bowl to make delicious ice cream.

The 4.7-liter KitchenAid stand mixer with tilt head in Wildflower is now available directly from KitchenAid for £499, and comes with a stainless steel wire whisk, dough hook, and paddle.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.