Los 7 pequeños cambios en tu rutina que harán que tu cabello luzca instantáneamente más sano

Cuando el cabello luce "sano", lo que a menudo se observa es la suavidad con la que la luz se refleja en la superficie.

Cuando el cabello luce "sano", lo que a menudo se observa es la suavidad con la que la luz se refleja en la superficie.

Realizar pequeños cambios en la forma en que usas el champú y el acondicionador puede reducir el daño y mejorar el brillo.

Usar el calor de forma correcta y cuidadosa puede marcar una gran diferencia en la salud del cabello.

Mantén las puntas limpias y evita la acumulación de producto para una apariencia más suave y saludable.

Con el enorme auge de los sérums y tónicos capilares, los secadores Supersonic estilo Nural que prometen proteger el cuero cabelludo, e incluso los aparatos de peinado como el Dreame Miracle Pro que utilizan terapia de luz roja para mejorar el cabello, el cabello sano está increíblemente de moda.

Sin embargo, no es necesario gastar una fortuna para lograrlo. Cuando el cabello luce sano, lo que suele observarse es la suavidad con la que la luz se refleja en su superficie. Esto significa que pequeños cambios que alisan la cutícula pueden tener un efecto desproporcionado e incluso favorecer el crecimiento del cabello.

Empieza por cómo lo lavas

Parece sencillo, pero lavarse el cabello es donde se acumula gran parte del daño. Lavarlo en exceso elimina los aceites naturales, mientras que lavarlo poco puede dejar residuos que hacen que el cabello luzca lacio y sin vida.

El artículo continúa a continuación.

La solución más sencilla es espaciar un poco más los lavados, aunque sea un día. Esto le da tiempo al cuero cabelludo para reequilibrar la producción de grasa, lo que a su vez ayuda a que el cabello luzca más suave y menos seco.

La temperatura también es más importante de lo que muchos creen. El agua muy caliente levanta la cutícula, lo que provoca encrespamiento y una textura áspera al secarse. Es mejor usar agua tibia, seguida de un enjuague rápido con agua fría al final. No es necesario que esté muy caliente; solo lo suficiente para que la cutícula quede más lisa.

Otro pequeño cambio es dónde aplicas el champú. Concéntrate en el cuero cabelludo, no en las puntas. Las puntas no necesitan una limpieza profunda y tienden a verse más sanas cuando se dejan al natural.

Utiliza el acondicionador con moderación

De la misma manera que debes concentrar el champú en las raíces, debes aplicar el acondicionador de medios a puntas. Mantenerlo alejado de las raíces evita que el cabello pierda volumen y previene que se vea grasoso antes de tiempo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Lo ideal es salir de la ducha o la bañera, secarse suavemente el cabello con una toalla de microfibra y luego aplicar acondicionador.

Esto no solo permite una aplicación más precisa, sino que también ayuda a aprovechar mejor el producto. Al aplicarlo sobre el cabello empapado en la ducha, el acondicionador puede diluirse, lo que reduce la eficacia de sus ingredientes.

Dejar actuar el acondicionador uno o dos minutos más, en lugar de enjuagarlo inmediatamente, permite que los ingredientes tengan más tiempo para actuar. Es un pequeño cambio que mejora notablemente la suavidad y el brillo, el objetivo principal para un cabello sano.

Secar con precaución

El cabello es más frágil cuando está mojado, por lo que secarlo suave y lentamente puede marcar una gran diferencia en su salud.

Evita secarte el pelo con una toalla áspera. Es una de las maneras más rápidas de encresparlo. Usar una toalla de microfibra o incluso una camiseta de algodón reduce la fricción y ayuda a que el cabello se seque más suave sin esfuerzo adicional.

Incluso si utilizas herramientas de calor, dejar que el cabello se seque al aire hasta un 70-80% antes de usar un secador reduce los daños y tiende a dar un acabado más suave.

Cepillar el cabello mojado con fuerza es otra opción. Si necesitas desenredarlo, usa un peine de dientes anchos y comienza desde las puntas, avanzando hacia arriba. Es más lento, pero ayuda a prevenir la rotura innecesaria, que suele ser la causa de que el cabello se vea fino o desigual con el tiempo.

De hecho, cepillar el cabello en exceso suele generar tensión y rotura innecesarias. Lo ideal es un enfoque equilibrado: cepillarlo suavemente cuando sea necesario, preferiblemente con una herramienta adecuada para tu tipo de cabello.

El peinado con calor no es el enemigo, la mala preparación sí lo es

La mayoría de la gente no necesita renunciar a las planchas o rizadores de pelo. El problema suele estar en cómo se utilizan.

Si usas herramientas de calor con regularidad y quieres un cabello sano, un protector térmico es indispensable. Crea una barrera que también reduce la pérdida de humedad, la cual provoca ese aspecto seco y quebradizo.

Controlar la temperatura es otra gran ventaja. Usar la temperatura máxima para acelerar el proceso suele ser contraproducente. El cabello fino o ya tratado rara vez necesita la temperatura máxima, y ​​bajarla un poco puede mantener el brillo sin sacrificar el resultado.

En otros casos, una pasada lenta con una herramienta a la temperatura adecuada es mucho mejor que varias pasadas a menor temperatura. La exposición repetida al calor en el mismo punto tiende a causar más daño que una sola pasada controlada.

Recortar los recortes regularmente ayuda a mantener el largo

No necesitas cortarte el pelo drásticamente para que parezca más sano, pero sí necesitas cuidar las puntas.

Aunque cortarse el pelo no hace que crezca más rápido —a pesar de lo que dice el famoso mito— sí evita que las puntas abiertas se extiendan hacia arriba, lo que puede impedir que el cabello se vea deshilachado y desigual.

Evitar los cortes para conservar el largo suele tener el efecto contrario a simple vista. Las puntas ligeramente más cortas y sanas casi siempre se ven más gruesas y cuidadas.

El brillo proviene de la superficie, no solo de los productos

Cambiar la funda de almohada por una de seda o satén reduce la fricción durante la noche, lo que ayuda a suavizar el cabello y a reducir el encrespamiento por la mañana. No es una solución milagrosa, pero es uno de los cambios más sencillos que puedes hacer.

El aire frío del secador también ayuda. Además de fijar el peinado, ayuda a cerrar la cutícula y reduce la textura de cada mechón, lo que a su vez crea una superficie más lisa sobre la que la luz se refleja mejor.

Los productos de acabado deben usarse con moderación y estratégicamente. Una pequeña cantidad de aceite o sérum en las puntas puede aportar brillo, pero un exceso puede provocar un aspecto graso. Es mejor aplicar gradualmente que en exceso y luego intentar corregirlo.

Elimina la acumulación de producto

Si tu cabello de repente luce lacio o sin vida a pesar de usar buenos productos o hacer todo lo anterior, lo más probable es que la acumulación de residuos sea la culpable.

Los productos para peinar, el champú en seco e incluso algunos acondicionadores se acumulan con el tiempo si no se eliminan correctamente, apelmazando el cabello y dificultando que la humedad penetre.

Usar un champú clarificante cada dos semanas ayuda a revitalizar el cabello. No es necesario hacerlo con frecuencia, pero cuando se usa, la diferencia en ligereza y movimiento suele ser inmediata.