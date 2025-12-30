Se informa que Samsung estaría preparando una función de salud cerebral para detectar signos tempranos de demencia
Abordando el deterioro cognitivo
- Se dice que Samsung está desarrollando una función de salud cerebral
- Estaría atento a los primeros indicadores de demencia
- Deberíamos escuchar más sobre esto en las próximas semanas
Nuestros teléfonos inteligentes son capaces de rastrear una gran cantidad de estadísticas y datos sobre nosotros, y Samsung aparentemente va a agregar algo nuevo a la mezcla: una función de salud cerebral que busca signos tempranos de demencia.
Todavía no sabemos mucho sobre esto, ya que Samsung no lo ha anunciado oficialmente, pero según un informe de Chosun Biz (a través de Android Authority ), el servicio Brain Health se presentará en la feria CES 2026 que comienza el martes 6 de enero.
Según el informe, Brain Health monitorizará tu voz, tu forma de andar y tus patrones de sueño para detectar indicadores de deterioro cognitivo. Al parecer, los datos se recopilarán tanto en tu teléfono como en cualquier dispositivo portátil Samsung que tengas.
Aparentemente, se está llevando a cabo una validación clínica para este estudio, aunque Brain Health no podrá decir con certeza si usted corre o no riesgo de padecer demencia; solo que podría estar mostrando algunos signos que debería discutir con su médico.
Prevención de la demencia
El informe indica que Brain Health también incluirá funciones de mejora y prevención para mantener la agudeza mental y reducir la probabilidad de desarrollar demencia en el futuro. Por ejemplo, aparentemente se incluirá un programa de entrenamiento cerebral.
Según Chosun Biz, todos los datos confidenciales estarán protegidos por la seguridad de Samsung Knox y se gestionarán localmente en lugar de enviarse a la nube. Es probable que funcione en conjunto con lo que ya ofrece Samsung Health.
Si bien la posibilidad de padecer demencia no es algo en lo que ninguno de nosotros quiera pensar, sucede, y Brain Health parece ser una forma útil de detectarla temprano, además de explorar formas de mantener a raya el deterioro cognitivo.
Cubriremos todas las noticias y anuncios del CES durante las próximas semanas, y deberíamos escuchar más sobre Brain Health, incluido cuándo y dónde estará disponible, en el futuro cercano.
Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.