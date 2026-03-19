Por fin puedo poner la interfaz de usuario de mi Series X en rosa brillante tras la nueva actualización del panel de control de Xbox

La interfaz de Xbox está recibiendo importantes actualizaciones

Ya están disponibles para los miembros de Xbox Insider y se implementarán para el resto de usuarios más adelante

Entre las novedades más destacadas se incluyen la posibilidad de crear más carpetas y una mayor personalización de la combinación de colores

Microsoft ha anunciado importantes cambios para sus consolas Xbox, cuyo lanzamiento comienza hoy para los miembros de Xbox Insiders y llegará a todos los jugadores en una fecha posterior. Esto incluye algunos de los cambios más significativos en la interfaz de usuario de las consolas en los últimos años, muchos de los cuales mejoran la personalización y la facilidad de uso.

A muchos aficionados les alegrará saber que se ha añadido la posibilidad de crear hasta 10 grupos en el menú de inicio, frente a los dos que había anteriormente, para que puedas organizar tus juegos de forma más eficaz.

Ahora también puedes, por fin, establecer un color personalizado para la interfaz, en lugar de tener que elegir entre la lista existente de opciones predefinidas. Si quieres que toda tu Xbox sea de color rosa neón (o realmente cualquier color que se te ocurra), puedes hacerlo mediante un nuevo conjunto de controles deslizantes.

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(Image credit: Xbox)

La función "Reanudación rápida", que ayuda a que los juegos a los que ya has jugado se inicien más rápido, también está siendo mejorada. A partir de ahora, podrás desactivarla para cada juego en particular, lo cual resulta sorprendentemente útil, ya que, según mi experiencia, algunos títulos, especialmente los juegos con servicio en vivo como Fortnite, no funcionan tan bien con la «Reanudación rápida» como otros.

Por último, podrás ver las cinco insignias más recientes desbloqueadas por un jugador al consultar su perfil.

Aunque Quick Resume es exclusivo de Xbox Series X y Series S, los demás cambios también deberían llegar a quienes aún usan consolas Xbox One.

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