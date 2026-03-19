Por fin puedo poner la interfaz de usuario de mi Series X en rosa brillante tras la nueva actualización del panel de control de Xbox
Quick Resume también va a sufrir un gran cambio
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- La interfaz de Xbox está recibiendo importantes actualizaciones
- Ya están disponibles para los miembros de Xbox Insider y se implementarán para el resto de usuarios más adelante
- Entre las novedades más destacadas se incluyen la posibilidad de crear más carpetas y una mayor personalización de la combinación de colores
Microsoft ha anunciado importantes cambios para sus consolas Xbox, cuyo lanzamiento comienza hoy para los miembros de Xbox Insiders y llegará a todos los jugadores en una fecha posterior. Esto incluye algunos de los cambios más significativos en la interfaz de usuario de las consolas en los últimos años, muchos de los cuales mejoran la personalización y la facilidad de uso.
A muchos aficionados les alegrará saber que se ha añadido la posibilidad de crear hasta 10 grupos en el menú de inicio, frente a los dos que había anteriormente, para que puedas organizar tus juegos de forma más eficaz.
Ahora también puedes, por fin, establecer un color personalizado para la interfaz, en lugar de tener que elegir entre la lista existente de opciones predefinidas. Si quieres que toda tu Xbox sea de color rosa neón (o realmente cualquier color que se te ocurra), puedes hacerlo mediante un nuevo conjunto de controles deslizantes.El artículo continúa a continuación
La función "Reanudación rápida", que ayuda a que los juegos a los que ya has jugado se inicien más rápido, también está siendo mejorada. A partir de ahora, podrás desactivarla para cada juego en particular, lo cual resulta sorprendentemente útil, ya que, según mi experiencia, algunos títulos, especialmente los juegos con servicio en vivo como Fortnite, no funcionan tan bien con la «Reanudación rápida» como otros.
Por último, podrás ver las cinco insignias más recientes desbloqueadas por un jugador al consultar su perfil.
Aunque Quick Resume es exclusivo de Xbox Series X y Series S, los demás cambios también deberían llegar a quienes aún usan consolas Xbox One.
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Dash is an experienced tech journalist who currently serves as the Gaming Editor at TechRadar, where he helps oversee coverage of video games and related products.
Before joining the team, he was Contributing Writer at PLAY (formerly Official PlayStation Magazine) and has also written articles for many of the UK's biggest gaming magazines including Edge, PC Gamer, and SFX.
Now, when he's not getting his greasy little mitts on the newest hardware or gaming gadget, he can be found listening to J-pop or feverishly devouring the latest Nintendo Switch otome.
- Antonio QuijanoEditor
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