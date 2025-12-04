Warhammer 40,000: Dawn of War 4 presenta un nuevo tráiler con la historia que adelanta la facción jugable de los Ángeles Oscuros antes de su lanzamiento en 2026

Se ha publicado un nuevo tráiler de la historia de Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

El tráiler muestra a los Ángeles Oscuros, una de las dos facciones de Marines Espaciales jugables en el juego.

El lanzamiento de Dawn of War 4 para PC está previsto para 2026.

¿Te lo perdiste? Deep Silver y King Art Games compartieron un nuevo tráiler de historia de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, el cual adelanta una campaña épica y la facción jugable de los Dark Angels.

El tráiler, que ocurre al inicio de la historia principal del juego —coescrita por el autor de Black Library, John French— abre con una guerra desatándose en el planeta Kronus y muestra cómo los Blood Ravens, bajo el mando del Capitán Cyrus y el Bibliotecario Jefe Jonah Orion, han llegado a la órbita.

Una batalla caótica se desata contra el Warboss Gorgutz y sus Orks, y después ambas facciones terminan en la superficie del planeta, donde el segundo Comandante Ork Guzcutta ya los está esperando.

También tenemos un vistazo a otros personajes en el planeta, incluyendo al Cronomante Thothmek, el comienzo de una invasión Necron, así como la llegada de los Dark Angels, la primera legión de Space Marines que responde al llamado de los Blood Ravens.

Por primera vez en la historia de Dawn of War, los jugadores podrán controlar dos capítulos de Space Marines, incluyendo a los Dark Angels, que son una de las dos facciones de Space Marines en este juego y que cuentan con sus propios Comandantes jugables: Company Master Astoran y Chaplain Ezrael.

Durante la campaña de los Space Marines, los jugadores emprenderán misiones al mando tanto de los Blood Ravens como de los Dark Angels, y podrán elegir qué misiones desean jugar.

Cada facción tendrá también su propio estilo de juego: los Blood Ravens prefieren conflictos más pequeños que requieren precisión y sigilo, mientras que los Dark Angels despliegan todo su poder en el campo de batalla.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

“Cuando la saga alcanza su punto de quiebre, Lion El’Jonson desciende al campo de batalla, dando a los jugadores, por primera vez, la oportunidad de empuñar el poder legendario de un Primarca Space Marine en un final épico e inolvidable”, adelanta King Art Games.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 tiene previsto su lanzamiento en 2026 para PC.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.