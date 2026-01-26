Una mezcla de combate magistral y terror espeluznante: por qué cuatro horas con Resident Evil Requiem me han convencido de su premisa de doble protagonista

Deslinde de responsabilidad ¡Atencion! Este artículo contiene descripciones y capturas de pantalla de un juego de próxima aparición que incluye violencia gráfica y está clasificado como ESRB Mature 17+ y PEGI 18.

Después de más de cuatro horas jugando a Resident Evil Requiem, estoy convencido de que va camino de convertirse en el mejor título de la longeva serie de survival horror hasta la fecha.

No lo digo a la ligera, ya que era escéptico respecto a la capacidad de la desarrolladora Capcom para que todo funcionara cuando se reveló que el héroe favorito de los fans, Leon S. Kennedy, volvería como personaje jugable junto a la recién llegada Grace Ashcroft.

Después de todo, ¿cómo se puede crear una experiencia de survival horror convincente cuando se trata de un protagonista héroe de acción que es más capaz que un ejército de marines? La respuesta es sorprendentemente simple: no se puede.

Jugar como Leon en Resident Evil Requiem es como una partida New Game Plus del remake de Resident Evil 4 con esteroides: eres una máquina de matar ultrapoderosa que puede acabar con legiones de muertos vivientes sin siquiera sudar.

Son las secciones de Grace las que pretenden provocar los sustos más intensos. Están ambientadas en entornos maravillosamente intrincados, construidos por expertos para una exploración tensa, una búsqueda desesperada de recursos y peleas encarnizadas que siempre te mantienen a la defensiva.

La perspectiva de cambiar con frecuencia entre los dos estilos puede parecer discordante, pero lo que he experimentado hasta ahora tiene un ritmo tan bueno que es nada menos que una mezcla sublime de combate magistral y terror espeluznante, todo ello combinado a la perfección.

Maza de motosierra

(Image credit: Capcom)

Mi experiencia práctica comenzó con un Leon envejecido (y sin complejos) llegando a la entrada del intimidante Centro de Cuidados Crónicos Rhodes Hill, un espeluznante centro médico ubicado dentro de una enorme mansión de estilo victoriano. Las similitudes con la icónica Mansión Spencer del Resident Evil original son evidentes desde el principio, incluso en la inquietante fachada de este nuevo edificio.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Una enfermera nos recibe y nos lleva a una pequeña sala de espera, pero todo se complica en un santiamén cuando un médico zombi irrumpe en la sala y la ejecuta sin piedad, en una muestra descarada del gore brutalmente realista del juego. Antes de que te des cuenta, estás esquivando los golpes de una motosierra mientras más zombis emergen de las habitaciones circundantes, preparando el escenario para un intenso enfrentamiento.

Como Leon, el combate parece una evolución natural de los ya excelentes sistemas establecidos en el remake de Resident Evil 4. En la perspectiva predeterminada en tercera persona (ten en cuenta que puedes cambiar a primera persona en cualquier momento), el movimiento se siente aún más fluido, con disparos precisos que aturden a los enemigos para preparar salvajes remates cuerpo a cuerpo. Los enemigos también reaccionan de forma realista a la posición de tus disparos, cayendo dinámicamente si apuntas a las rodillas, por ejemplo, lo que recompensa a aquellos que piensan tácticamente con un valioso, aunque limitado, tiempo para recargar.

(Image credit: Capcom)

El bloqueo de Resident Evil 4 ha vuelto, ahora en forma de un hacha de combate letal que puede bloquear golpes antes de cortar hábilmente la cabeza de tu atacante.

Por supuesto, los maníacos con motosierras no son nada nuevo en un juego de Resident Evil, pero las nuevas interacciones avanzadas con los enemigos mantienen el encuentro fresco. Me sorprendió cuando otro zombi arrebató la motosierra del cuerpo de su compañero caído y se lanzó por el suelo hacia mí como un muñeco de trapo ensangrentado, mientras la motosierra rugía incontrolablemente en sus manos.

Leon también puede empuñar la motosierra, cortando con facilidad las extremidades infectadas y creando un frenético juego de la patata caliente con la motosierra, ya que los zombis la recogen sucesivamente mientras tú intentas desesperadamente hacerte con el arma mortal.

Actúa con cautela

(Image credit: Capcom)

Tras esa sangrienta pelea, te transportas directamente al punto en el que terminaba la demo disponible para los visitantes de la Gamescom 2025 (que probé en agosto), cuando Leon rescata a Grace de las garras de una aterradora mujer mutante. La pareja se separa casi de inmediato debido al cierre del hospital, pero no sin antes entregarle a ella un revólver: el «Requiem». La perspectiva cambia cuando pasas a la primera persona para asumir el control de Grace, y el cambio de tono es palpable.

Mientras que Leon encarna el diseño más centrado en el combate de entregas como la 3, la 4, la 5 y la 6, Grace representa el ritmo más lento y meditado de los dos primeros juegos de Resident Evil y, en particular, del excelente 7. La respiración entrecortada y las manos temblorosas delatan su miedo mientras exploras, sumergiéndote en el increíble ambiente de las extensas instalaciones.

La primera persona también te ayuda a apreciar realmente el nivel de detalle de los modelos y las texturas. Los juegos de Resident Evil siempre han sido un escaparate gráfico, especialmente en los últimos años, pero Requiem lleva las imágenes a nuevas cotas con una iluminación maravillosamente realista y un montón de objetos que recoger y examinar.

Claro, mi versión preliminar se ejecutaba en una PlayStation 5 Pro y se limitaba principalmente a áreas más pequeñas, por lo que es difícil decir si todas las plataformas se verán tan bien (definitivamente me interesa ver cuánto se conserva en la versión para Nintendo Switch 2), pero dada la excelente trayectoria de Capcom en materia de optimización, creo que es bastante seguro que nos espera algo impresionante.

(Image credit: Capcom)

La parte de Grace es clásica de Resident Evil, con cerraduras codificadas, pequeños acertijos y una progresión que depende de descubrir cómo encajan entre sí y con el entorno todos los objetos que vas recogiendo a medida que avanzas. Aquí no hay ninguna «lógica de juego de aventuras» impenetrable: todo es brillantemente intuitivo y nunca me encontré perdido sin saber qué hacer.

Los enemigos especiales abundan en los numerosos pasillos y salas, y se introducen de forma gradual para mantener el suspense. Conseguí matar a la mayoría de los que me encontré gracias a una combinación de pura suerte y mucho cuidado con mis recursos, y fui recompensado con un gran número de fichas para desbloquear equipo especial de los armarios automáticos, un sistema que recuerda a las jaulas de pájaros en las que se podía comprar equipo en el 7.

¿Recuerdas el revólver que te dio Leon? No te emociones demasiado, ya que fue increíblemente tacaño con la munición y no vas a poder disparar más de un par de tiros, como mucho.

Es increíblemente potente, pero también ocupa mucho espacio en tu inventario, que es muy limitado, por lo que debes pensar muy bien cuándo y dónde llevarlo, y más aún cuándo dispararlo.

Decidí quedármelo y conservar sus limitadas balas, que resultaron muy útiles cuando todos los zombis que había matado se transformaron en poderosas monstruosidades rojas al estilo de los infames Crimson Heads del remake original de Resident Evil.

(Image credit: Capcom)

Grace puede evitar esta aterradora transformación apuñalando a un zombi con su inyector hemolítico, una sofisticada jeringa que mata de un solo golpe. Sin embargo, las cargas son muy limitadas y requieren sangre recogida del entorno para fabricarlas, por lo que, de nuevo, corres el riesgo de meterte en situaciones complicadas si las usas de forma imprudente.

Añádele algunos sustos increíbles, que no voy a desvelar, y tendrás una experiencia deliciosamente aterradora que me dejó conmocionado, pero con ganas de más. Siempre me ha encantado la serie Resident Evil en todas sus encarnaciones de survival horror y acción, y Requiem realmente parece lo mejor de ambos mundos.

Ya sé que estaré allí el primer día cuando se lance para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, PC y Nintendo Switch el 27 de febrero de este año.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.