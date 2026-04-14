Un actor de doblaje de GTA 5 desmiente los rumores de que interpretará a Carl Hampton en GTA 6
Jay Klaitz dice que "también sería divertido ser un tipo súper bueno"
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Join the club
Get full access to premium articles, exclusive features and a growing list of member rewards.
Jay Klaitz, el actor de doblaje que da voz a Lester Crest, el cerebro de los atracos de Grand Theft Auto 5, ha desmentido los rumores de que interprete a un personaje en Grand Theft Auto 6.
En una entrevista con el mercado en línea Eldorado, se le preguntó a Klaitz sobre una teoría de los fans según la cual él interpretaría a Carl Hampton, un personaje que ha aparecido en ambos tráilers de GTA 6 y que parece ser un personaje secundario destacado.
Klaitz negó de inmediato que interpretara a ese personaje, diciendo: «No, ese no soy yo. Te lo diré sin rodeos, no soy yo».
Continuó añadiendo: «No puedo hablar de cosas de las que no puedo hablar, pero puedo decir que algo no soy yo y no soy yo».
Aunque no parece que Klaitz vaya a protagonizar el próximo juego de GTA, sí reveló que el papel de sus sueños sería el de un "auténtico villano" si Rockstar Games se lo ofreciera.
"Diría que lo que más me interesaría sería ser un auténtico villano", afirmó Klaitz. "Lester vivía en una especie de término medio, era un villano con un corazón de oro, que se movía en las zonas grises de la moralidad, pero seguía siendo un tipo bueno y cuidaba de su gente".
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
El actor también admitió que, aunque le encantaría interpretar a un villano, también le gustaría interpretar a un buen tipo.
"Sería divertido inclinarme más hacia ser un villano de verdad, o de hecho, ahora que lo digo en voz alta, tal vez también sería divertido ser un tipo súper bueno", dijo. "Simplemente inclinarme completamente hacia un lado u otro, ya que con Lester siempre he estado en ese tipo de terreno intermedio".
Grand Theft Auto 6 se lanzará el 19 de noviembre de 2026 para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S. Aún no hay detalles sobre la preventa ni el precio, pero los rumores sugieren que podría costar hasta 100 dólares.
En la misma entrevista, Klaitz dijo que no pagaría 100 dólares por jugar GTA 6 y sugirió que Rockstar Games debería mantener un precio razonable para la base de jugadores más amplia.
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
Demi is a freelance games journalist who helps cover gaming news at TechRadar. She's been a games writer for five years and has written for outlets such as GameSpot, NME, and GamesRadar, covering news, features, and reviews. Outside of writing, she plays a lot of RPGs and talks far too much about Star Wars on X.
- Antonio QuijanoEditor