Turtle Beach presenta el sucesor de los Stealth Pro, uno de nuestros auriculares para juegos favoritos, que incluyen la función de cambio multiplataforma CrossPlay 2.0 y Dolby Atmos

Los audífonos inalámbricos multiplataforma para videojuegos Stealth Pro II de Turtle Beach saldrán a la venta el 17 de mayo

Habrá dos versiones disponibles para Xbox, PlayStation y PC

Ambos modelos incluyen CrossPlay 2.0 para cambiar fácilmente entre plataformas

Turtle Beach ha anunciado los audífonos inalámbricos multiplataforma para videojuegos Stealth Pro II, sucesores de los aclamados Stealth Pro.

Los Stealth Pro II saldrán al mercado en dos versiones el 17 de mayo y están diseñados tanto para PC como para consolas, incluyendo Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 y PS5, así como para dispositivos móviles con Bluetooth.

Ambos modelos, ya sea la versión para Xbox, PlayStation o PC, cuentan con audio inalámbrico de alta resolución de 24 bits/96 kHz certificado por la Japan Audio Society, dos controladores Eclipse de 60 mm, cancelación activa de ruido y Dolby Atmos para ofrecer el sonido envolvente más nítido.

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Los audífonos, que buscan ofrecer «mejoras significativas con respecto a su predecesor en términos de fidelidad de sonido», también cuentan con dos baterías intercambiables de 40 horas de duración «para una experiencia de audio sin concesiones».

CrossPlay 2.0 es otra característica clave, ya que permite cambiar entre plataformas y utilizar simultáneamente la conexión inalámbrica de 2,4 GHz con latencia ultrabaja y Bluetooth, para cuando los jugadores deseen cambiar rápidamente de plataforma de juego.

El aluminio anodizado y los materiales suaves que lo caracterizan se han perfeccionado para lograr un diseño de primera calidad, ideal para largas sesiones de juego gracias a las almohadillas de espuma con memoria con relieve para gafas ProSpecs y a la diadema con suspensión de tela de malla.

El micrófono con formación de haz integrado en los Stealth Pro II también se centra en la voz del usuario al tiempo que reduce el ruido de fondo, y ofrece cuatro preajustes de audio de Turtle Beach integrados, que incluyen Bass Boost, Signature Sound, Treble Boost y Vocal Boost.

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(Image credit: Turtle Beach)

«Los Stealth Pro II representan la cúspide de la tecnología de audio para juegos de Turtle Beach. La combinación de innovación, diseño, claridad sonora y comodidad convierte a estos auriculares, nuestro producto estrella, en el nuevo estándar absoluto por el que se juzgarán todos los demás auriculares para juegos», afirmó Cris Keirn, director ejecutivo de Turtle Beach.

«Con audio inalámbrico certificado de alta resolución y potentes controladores duales Eclipse de 60 mm, el Stealth Pro II ofrece una fidelidad de sonido extraordinaria que permite a los jugadores escuchar cada detalle de la acción. Y con nuestro sistema CrossPlay 2.0, los jugadores pueden cambiar sin problemas entre hasta cuatro plataformas y dispositivos con solo tocar un botón. Lo que nuestros equipos han logrado aquí es extraordinario: estos son los audífonos que realmente cierran la brecha entre el audio para juegos de alto rendimiento y la experiencia auditiva de primera clase».

Los Turtle Beach Stealth Pro II están disponibles en negro y blanco, y ya se pueden reservar en Turtle Beach y otros minoristas participantes de todo el mundo por 349,99 $ / 299,99 £ / 349,99 €.

Los Turtle Beach Pro son uno de los mejores audífonos para juegos de PC del mercado según TechRadar Gaming, unos "audífonos de primera que suenan y se sienten tan bien como cabría esperar dado su precio".

"Equipados con una excelente cancelación activa de ruido, impresionantes controladores personalizados de 50 mm ajustados a mano y versatilidad multiplataforma a través de 2,4 GHz y Bluetooth, estos auriculares tienen todo lo que un modelo de gama alta debe tener", escribió la colaboradora Aleksha McLoughlin.

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