Tormented Souls 2 llega a PS5, Xbox Series y PC con una historia aún más perturbadora

¡Es oficial! Tormented Souls 2 de los desarrolladores independientes Dual Effect ya está disponible en Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Epic Games Store.

Sin duda, este es uno de los títulos que todos los fanáticos del survival horror clásico deben de jugar.

Un tráiler de lanzamiento cargado de acción lleva a la icónica heroína Caroline Walker al corazón del horror, revelando nuevas ubicaciones dentro del pueblo en ruinas de Villa Hess, así como una retorcida galería de enemigos inéditos que deberá enfrentar mientras busca a su hermana desaparecida, Anna. Con el destino de ambas en juego, Caroline deberá recurrir a aliados inesperados y reunir un arsenal letal de armas improvisadas para sobrevivir. Pero a medida que la oscuridad avanza, los límites entre la realidad y el infernal "Otro Lado" comienzan a desdibujarse, revelando un terror aún mayor que amenaza con destruir el mundo entero.

Mira la épica lucha por la supervivencia de Caroline en el tráiler de lanzamiento de Tormented Souls 2.

Tormented Souls 2 | Tráiler de lanzamiento (ES)

Un pueblo lleno de secretos

Ubicada en una remota región del sur de Chile, la pequeña comunidad de Villa Hess se sostiene gracias a la minería y la pesca, con gran parte de sus habitantes dependiendo de la Planta Procesadora de Pescado Wildberger & Hess. Aislados del resto del mundo, los lugareños sobreviven al día y acuden a Madre Lucía y su hermandad secreta en busca de guía espiritual durante los tiempos difíciles.

Tras el secuestro de Anna, Caroline despierta para descubrir que el pueblo está inquietantemente vacío y debe abrirse paso por entornos verdaderamente perturbadores: desde el esplendor desvanecido del Convento de Lucía, hasta los pasillos derruidos del Centro Comercial Galería Luna, los mausoleos del Cementerio, y los corredores resonantes de la Escuela Abandonada.

Nuevas amenazas y armas letales

Mientras explora, Caroline pronto descubre que no está sola. Los habitantes corrompidos del pueblo se revelan: fanáticos torturados y criaturas con cuchillas acechan entre las sombras, mientras abominaciones cubiertas de percebes reptan por los ductos de ventilación. Pero en el Otro Lado se esconden amenazas aún mayores: seres de un poder inmenso que requerirán algo más que fuego para ser derrotados.

Afortunadamente, Caroline contará con un arsenal más variado que nunca. El Clavador Automático puede disparar una ráfaga constante de proyectiles afilados, mientras que el Cañón de Mano triple detendrá incluso a las criaturas más imponentes. También podrá aprovechar la nueva función de selección rápida, que le permite cambiar de arma en pleno combate, y utilizar componentes de mejora para fortalecer su arsenal.

¿En quién puedes confiar realmente?

Tras la llegada de las hermanas al convento, Madre Lucía revela su trampa: un siniestro pacto que ha jurado cumplir junto a su abuelo, Noah Morrisette. Pero ¿qué planea hacer con Anna? ¿Y por qué el cuerpo de Caroline está atravesado por agujas toscas?

El misterio se profundiza cuando Caroline conoce a Joseph, un hechicero en busca de un antiguo libro de los muertos, y a Miguel, un exsoldado en una misión secreta del gobierno estadounidense. Ambos esconden sus propios secretos, pero sin más opciones, Caroline deberá forjar alianzas incómodas para descubrir la verdad.

Principales características