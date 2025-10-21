Sony ha lanzado una nueva PS5 Pro: aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el nuevo modelo

Ya está disponible la nueva PS5 Pro, que presenta algunas ligeras mejoras con respecto al modelo original.

Tal y como afirmaban los rumores, no hay cambios importantes, pero la consola es más ligera y funciona de forma ligeramente más silenciosa y fría.

El nuevo controlador DualSense no cuenta con la batería extraíble que se rumoreaba.

¿Una nueva PlayStation 5 Pro? Eso como lo lees, Sony lanzó una "nueva" consola con varias mejoras respecto a la original.

Esto confirma los rumores de que el nuevo modelo no presentará cambios importantes.

Los detalles provienen del YouTuber Austin Evans (a través de PlayStationLifestyle), quien ha tenido acceso al nuevo modelo y ha realizado una prueba exhaustiva para comparar la última consola con la original.

Aunque a simple vista parece que no hay mejoras importantes que justifiquen cambiar el modelo antiguo, hay algunas ligeras diferencias que vale la pena destacar.

Por ejemplo, la nueva PS5 Pro es más ligera, con un peso de 3016 gramos, lo que supone una diferencia de 87 gramos con respecto a los 3103 gramos del modelo original, debido principalmente a los cambios realizados en los componentes internos de la consola, concretamente en la placa base, el ventilador y la fuente de alimentación.

Además de que la consola es más silenciosa y se calienta menos, también se ha confirmado que el nuevo modelo es entre un 2 % y un 3 % más eficiente energéticamente que el original, tal y como se rumoreaba. Sin embargo, al probarlo con juegos como Astro's Playroom y Gran Turismo 7, Evans observó una pequeña mejora de entre el 3 % y el 4 %.

Otro rumor también afirmaba que la nueva PS5 Pro se lanzaría junto con un nuevo control inalámbrico DualSense, que según se decía contaría con una batería extraíble.

Aunque la nueva consola viene con el mando revisado, con ligeras diferencias, no incluye el componente de batería extraíble.

Esos cambios incluyen un nuevo número de modelo, un componente de soporte adicional bajo la carcasa, la eliminación de uno de los micrófonos integrados en la parte posterior y poco más.

