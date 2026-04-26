¿Sabías que puedes transferir los Mii de "Tomodachi Life" para 3DS a "Living the Dream" para Nintendo Switch? Yo tampoco; pero aquí te explico cómo hacerlo

Hay una forma de transferir los Mii de la 3DS a la Nintendo Switch y a la Switch 2

Los usuarios pueden copiar su Mii de la 3DS a un amiibo y escanearlo en una Switch

Los Mii escaneados se pueden añadir luego a Tomodachi Life: Living the Dream

Se ha descubierto una forma de transferir los Miis de la 3DS a *Tomodachi Life: Living the Dream* en Switch y Switch 2, pero el proceso es un poco complicado.

Living the Dream por fin está aquí, pero si te has estado preguntando si hay alguna forma de traer tus Miis olvidados desde la 3DS al juego más reciente, estás de suerte.

Aunque Nintendo no ha ofrecido una solución oficial, el tutorial proviene de un hilo olvidado de Reddit de hace nueve años, junto con una versión más detallada y actualizada de IGN para Living the Dream que requiere un amiibo.

El artículo continúa a continuación.

En primer lugar, tendrás que cargar esa vieja 3DS, ir a los ajustes rápidos y desplazarte hasta encontrar «ajustes de amiibo». Luego, presiona «Registrar propietario y apodo», sigue los pasos y selecciona un Mii de tu colección para guardarlo en tu amiibo. Esto se utilizará para transferirlo a la Switch.

Cabe señalar que una New 3DS, New 3DS XL o New 2DS XL facilitará el proceso, ya que cuentan con una función NFC (Near Field Communication) integrada, lo que te permite escanear un amiibo en la parte inferior de la pantalla.

Se requerirá un lector/grabador NFC para Nintendo 3DS, un accesorio que se vende por separado, si no tienes ninguno de los dispositivos 3DS mencionados anteriormente.

Después de guardar el Mii que hayas elegido en el amiibo, tendrás que ir a los ajustes de tu Switch o Switch 2 y desplazarte hasta la pestaña "Mii". Aquí, puedes seleccionar "Crear nuevo Mii" y, a continuación, "Copiar desde amiibo".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Escanea tu amiibo, ¡y listo! Ahora, cuando abras Tomodachi Life: Living the Dream, podrás seleccionar la opción para agregar un Mii desde tu dispositivo.

Por otra parte, el director del juego, Ryutaro Takahashi, ha revelado que el desarrollo de Living the Dream comenzó en 2017, y el programador principal, Takaomi Ueno, explicó que las interacciones de los Mii tardaron «seis o siete años» en perfeccionarse.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.