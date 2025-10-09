Prepárate para una avalancha de especulaciones sobre la fecha de lanzamiento de la PS6, ya que el arquitecto jefe de la PS5, Mark Cerny, ha adelantado una nueva tecnología gráfica desarrollada por AMD que llegará a una "futura consola dentro de unos años"

El arquitecto jefe de PS5, Mark Cerny, ha adelantado nuevas tecnologías para la próxima consola de Sony.

La colaboración entre Sony y AMD en el Proyecto Amethyst ha logrado algunos avances tecnológicos que "todavía existen en simulación".

Cerny afirma estar "muy emocionado por incorporarlos a una futura consola dentro de unos años".

Mark Cerny, arquitecto principal de PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro, compartió nuevos avances de la colaboración entre Sony y AMD dentro del Proyecto Amethyst, y de paso insinuó la llegada del PlayStation 6.

En un nuevo video publicado por PlayStation, titulado “From Project Amethyst to the Future of Play: AMD and Sony Interactive Entertainment’s Shared Vision”, Cerny —junto con Jack Huynh, vicepresidente senior y gerente general del grupo de Computación y Gráficos de AMD— habló sobre los avances tecnológicos derivados de dicha colaboración.

El objetivo del Proyecto Amethyst, anunciado el año pasado, es desarrollar tecnología de aprendizaje automático (machine learning) para distintos dispositivos y potenciar las capacidades gráficas.

Sin embargo, fueron los comentarios de Cerny al final del video los que más llamaron la atención, ya que insinúan en qué está trabajando Sony con respecto a su próximo hardware.

“En general, claro que todavía es muy temprano para estas tecnologías; por ahora solo existen en simulación. Pero los resultados son bastante prometedores y estoy muy emocionado de poder incorporarlos en una consola futura dentro de unos años”, dijo Cerny.

¿Podría esto significar que el PS6 está solo a unos años de distancia?

Las palabras de Cerny sugieren claramente que Sony ya está explorando la evolución de su próxima consola, y probablemente confirman la existencia del próximo PlayStation, que contaría con la tecnología desarrollada en el Proyecto Amethyst.

From Project Amethyst to the Future of Play: AMD and Sony Interactive Entertainment’s Shared Vision - YouTube Watch On

Hablando de eso, Cerny y Huynh también revelaron tres innovaciones clave en el video: Neural Arrays, Radiance Cores y Universal Compression.

Neural Arrays es una nueva solución para mejorar tecnologías de escalado como PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) de Sony y FSR (FidelityFX Super Resolution) de AMD, con el objetivo de reducir la carga sobre la GPU.

“En lugar de tener un montón de unidades de cómputo trabajando por separado, hemos creado una forma para que colaboren, compartan datos y procesen todo juntas, como si fueran un único motor de inteligencia artificial enfocado”, explicó Huynh.

“Neural Arrays nos permitirá procesar una gran parte de la pantalla de una sola vez, y la eficiencia que eso aporta será un cambio radical conforme desarrollemos la próxima generación de tecnologías de escalado y eliminación de ruido (denoising)”, añadió Cerny.

Por su parte, Radiance Cores están diseñados para minimizar la demanda sobre la GPU cuando se utiliza trazado de rayos (ray tracing). Según Huynh, se trata de “un nuevo bloque de hardware dedicado al transporte unificado de luz”, capaz de manejar tanto ray tracing como path tracing en tiempo real.

Finalmente, Universal Compression es un sistema que evalúa y comprime los datos que ingresan a la GPU —“no solo texturas”—, reduciendo de forma significativa el uso del ancho de banda de memoria.

“Esto significa que la GPU puede ofrecer más detalle, mayores tasas de cuadros por segundo y una eficiencia superior”, señaló Huynh.

Aún no se sabe con certeza cuándo llegará la próxima consola de Sony, pero según filtraciones recientes, el PS6 se espera entre finales de 2027 y principios de 2028.

