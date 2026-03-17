Pragmata es uno de los juegos más originales a los que he jugado en años, y no me refiero solo a su singular sistema de combate basado en acertijos

Todavía me cuesta creer que el próximo juego de ciencia ficción Pragmata exista de verdad. Han pasado casi seis años desde que se presentó por primera vez en el evento de presentación de la PlayStation 5 con un llamativo tráiler generado por computadora y, aunque a mí y a otros dos de mis colegas de TechRadar nos han mostrado una breve demo idéntica en varios eventos durante los últimos 12 meses (la misma que ahora está disponible para que todos la prueben gratis), estaba ansioso por ver mucho más de lo que tiene para ofrecer.

Pero después de tener la oportunidad de jugar aproximadamente dos horas del juego en una sesión práctica extendida en la sede de Londres de la desarrolladora Capcom, ciertamente no me decepcionó. Retomando poco después de que termina el segmento de la demo, me alegró descubrir que los pasillos lineales pronto dan paso a unos entornos absolutamente impresionantes y más abiertos que permiten que brille la mecánica de combate increíblemente única del juego.

Pude tener una primera impresión real de cómo será jugar al juego, cómo está estructurado y cómo encaja todo lo que se ha revelado hasta ahora. Pragmata no es solo un juego de verdad que saldrá a la venta el próximo mes, sino que se perfila como uno excelente.

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Espacio lejano

(Image credit: Capcom)

Pragmata es una propiedad intelectual totalmente original, en la que Capcom da rienda suelta a su lado más experimental, tal y como hizo con el sublime —y criminalmente infravalorado— Kunitsu-Gami: Path of the Goddess de 2024.

Ambientado en una base lunar invadida por robots hostiles, Pragmata te pone en los zapatos espaciales de Hugh, aparentemente el último miembro sobreviviente de un escuadrón de astronautas enviados desde la Tierra para averiguar exactamente qué está pasando. Tras haber sido rescatado del borde de la muerte por Diana, una joven androide, mi primer objetivo es llegar a una torre de comunicaciones cercana para enviar una señal de socorro a casa.

Resulta que esta se encuentra justo en el corazón de una réplica gigante del centro de Nueva York contenida íntegramente dentro de la estación, impresa en 3D por máquinas gigantes utilizando un material filamentoso recién descubierto que era objeto de investigación en las instalaciones. No hay nada comparable a la sensación de salir de un pasillo futurista, estéril y con paneles blancos, a una ciudad moderna y fotorrealista, y Capcom ha llevado aquí su ya impresionante tecnología gráfica a otro nivel.

Construido sobre el excelente RE Engine (el mismo motor propio detrás del recientemente lanzado, y igualmente bonito, Resident Evil Requiem), la luz baila sobre la gama de materiales en exhibición de una manera increíblemente auténtica.

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(Image credit: Capcom)

La calle mojada está cubierta de charcos reflectantes y, como cualquier superficie vial real, presenta zonas irregulares de asfalto más nuevo donde se han reparado los baches. Los edificios de alrededor también parecen sacados directamente de una ciudad real, y me encantó descubrir que, al inclinar la cámara para mirar a través de las ventanas, se revelaban interiores perfectamente modelados con todo tipo de detalles, desde menús perfectamente legibles en las cafeterías hasta filas de productos en las tiendas.

También hay un montón de referencias y detalles del universo por descubrir, y algunos de mis favoritos incluyen carteles falsos de Broadway y un enorme letrero que anuncia «Daiana’s Donuts», un lindo guiño a tu amiga robótica. El realismo es impresionante en sí mismo, pero hay elementos más abstractos entretejidos maravillosamente para recordarte que este pedazo de la Tierra es totalmente artificial. Una de tus primeras tareas es descender por una calle vertical que se extiende hacia el cielo, rebotando en los costados de taxis amarillos suspendidos en el aire. La construcción de la zona también está visiblemente inconclusa, con múltiples edificios y objetos que se desvanecen en tiras de filamentos de colores brillantes, incluyendo algunos puentes flotantes que más adelante tendrás que terminar de imprimir para poder moverte.

La versión se ejecutaba en una PlayStation 5 Pro, pero teniendo en cuenta los logros de Capcom a la hora de optimizar Requiem para la PS5 estándar, e incluso para la Nintendo Switch 2, que es comparativamente mucho menos potente, estoy seguro de que esta excelencia visual se trasladará a todas las plataformas. Esta secuencia es también, claramente, la inspiración detrás del primer tráiler de Pragmata, y es un verdadero testimonio de lo lejos que hemos llegado el hecho de que los gráficos del juego que se ejecutan en una consola comercial se vean mucho mejor.

Creando recuerdos

(Image credit: Capcom)

Parte del motivo por el que Pragmata tiene un aspecto tan bueno es, sin duda, que no se trata de un juego de mundo abierto, lo que permite al desarrollador incluir tantos detalles como sea posible en cada zona independiente. Cada capítulo te lleva a una nueva zona de la estación espacial, todas ellas conectadas por un tren de alta velocidad que conduce a un centro neurálgico. Aquí es donde puedes relajarte entre misiones y mejorar tu equipo, pero también pasar un rato con Diana.

Encontrar uno de los «Recuerdos de la Tierra» coleccionables te permite decorar este centro con juguetes como un pequeño televisor, cada uno con sus propios diálogos y animaciones. Hay algo muy conmovedor en ver a Diana deambular como una niña de verdad, y aunque su franqueza ocasional se suele utilizar para provocar risas, sus interacciones con Hugh muestran que la pareja está empezando a desarrollar un vínculo real. Los diálogos revelan que Hugh se crió en hogares de acogida y claramente ve algo de sí mismo en Diana, y me interesa descubrir cómo conciliará su apego tan humano con la naturaleza de ella como máquina.

(Image credit: Capcom)

Aunque la mecánica básica sigue siendo la misma que en la demo anterior, el combate sigue siendo uno de los aspectos más destacados. A medida que exploras, te enfrentas a oleadas de enemigos electrónicos muy variados, a los que derrotas combinando la resolución de acertijos con disparos en tercera persona. Al pulsar los botones frontales del control inalámbrico DualSense, se mueve un pequeño cursor por una cuadrícula en pantalla, conectando diferentes módulos para infligir ráfagas de daño y efectos críticos. Es una fórmula que sigue resultando excelente y que resulta sorprendentemente intuitiva a pesar de lo compleja que parece.

Las armas también se introducen a un ritmo constante, lo que te brinda nuevas herramientas con las que experimentar. Si bien el Riot Gun, similar a un lanzagranadas, es sin duda el más efectivo del grupo cuando te enfrentas a grupos grandes, el Shockwave Gun, de largo alcance y carga lenta, es perfecto para golpear puntos débiles expuestos en enemigos más grandes. Incluso la Red de Estasis y el Generador de Señuelos, que sirven para distraer con sus respectivas mallas electrónicas e imágenes holográficas, son sorprendentemente útiles y te dan un tiempo valioso para infligir mucho daño con acertijos cada vez más elaborados.

Después de abrirme paso a tiros entre los soldados rasos, una batalla final contra un enorme jefe blindado puso a prueba mis habilidades multitarea al obligarme a esquivar ataques de área de efecto y proyectiles entrantes, al tiempo que resolvía un acertijo tras otro para mantener bajas sus defensas.

Tengo curiosidad por descubrir qué otros retos nos esperan cuando Pragmata salga a la venta para PC, Nintendo Switch 2, PS5 y Xbox Series X y Series S el 17 de abril de 2026.

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