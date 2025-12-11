No se trata solo de los juegos: el resumen de PlayStation de 2025 incluso te proporcionará información sobre los accesorios que has utilizado

El resumen de fin de año de PlayStation ya está aquí y se puede consultar ahora mismo.

El resumen ofrece estadísticas clave sobre los juegos jugados, los trofeos ganados y mucho más.

También incluye detalles sobre el hardware y los accesorios utilizados.

¿Ya hiciste tu resumen del 2025 en PlayStation? Si tu respuesta fue negativa, no esperes más, es hora de hacerlo, claro, siempre y cuando logres ingresar a la página.

Cabe destacar que este año es una recopilación bastante interesante de detalles, información y datos que los usuarios de PS reciben cada año.

Siempre estoy ansioso por ver esta presentación flash de mi año en PlayStation, sobre todo porque es mi plataforma principal, e intento jugar a todo lo que puedo en mi PS5 Pro.

En cualquier caso, este año va mucho más allá de ofrecerte estadísticas de juego, datos de trofeos y el tiempo dedicado a cada juego al que has jugado en PS5 y PS4.

Este año, Sony incluso te muestra, de forma muy satisfactoria, en mi opinión, qué color de DualSense has utilizado más y algunos datos sobre el uso de PlayStation Portal (solo si tienes uno, supongo).

Ahora, el resumen te muestra cuántos juegos diferentes has jugado en tu Portal, cuántas sesiones has tenido y cuántas horas en total. ¡Genial!

Sabíamos que Sony tenía y estaba interesada en utilizar este tipo de información cuando hablamos con Takuro Fushimi, director sénior de Gestión de Productos de Sony, sobre la gran actualización del Portal el mes pasado, pero sigue siendo fascinante ver tu propia información a la luz del día.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Soy un gran fan de esto más allá de Portal; sin embargo, ahora mi resumen incluso me dice qué combinación de colores de DualSense he usado más.

Como se puede ver arriba, este año ha sido Midnight Black, y eso es probablemente porque cuando lo recibí como regalo las pasadas Navidades, lo combiné con unos grips KontrolFreek del mismo color para crear el mando perfecto, con colores a juego, que se me ha pegado como un adhesivo.

Me encantaría ver un desglose de esto en una tabla clasificatoria, aunque eso podría añadir un poco de vergüenza con los que apenas uso o no uso en absoluto.

¿Qué tipo de datos has obtenido? ¿Cuál ha sido tu color DualSense más utilizado? Cuéntamelo en los comentarios.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.