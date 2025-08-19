Las GPU GeForce Now y RTX 4000 de Nvidia están a punto de mejorar, y todo gracias a estas importantes actualizaciones

Nvidia incorporará su GeForce RTX 5080 a GeForce Now, para su membresía de nivel «Ultimate».

Los precios se mantendrán iguales, con un rendimiento mejorado de los juegos.

Multi Frame Generation también estará disponible en GeForce Now.

La Gamescom 2025 está aquí y NVIDIA lo sabe, por ello, está trabajando duro entre bastidores para reforzar su oferta de juegos locales y en la nube.

Nvidia ha anunciado que la GPU Blackwell RTX 5080, junto con Multi Frame Generation (MFG), llegará a la membresía de nivel «Ultimate» de GeForce Now (GFN), cuyo lanzamiento está previsto para septiembre. La herramienta Frame Generation a nivel de controlador del equipo verde, Smooth Motion, también estará disponible para los usuarios de GPU de la serie RTX 4000, a partir de la versión beta de agosto.

Aunque la RTX 5080 mejorará el rendimiento del servicio de juegos en la nube, los precios de las membresías de GFN no aumentarán, como algunos podrían haber esperado. Cabe señalar que la compatibilidad con la RTX 5080 basada en la nube solo estará disponible para determinados juegos, y parece que se destinará a títulos con mayores exigencias gráficas.

Y eso no es todo lo que los aficionados a los juegos en la nube pueden esperar. La nueva función Cinematic Quality Streaming (CQS) llegará a GFN, y Nvidia afirma que ofrecerá «una calidad de imagen de última generación que rivaliza con los juegos locales para PC». Al verlo de primera mano en las capturas de pantalla de Black Myth Wukong, las mejoras en la calidad de la textura del follaje son evidentes.

Títulos como Call of Duty Black Ops 7, Borderlands 4, Dying Light: The Beast y Hell Is Us estarán disponibles una vez que se lancen.

En cuanto a Smooth Motion, los usuarios de la serie GeForce RTX 4000 han estado esperando esta función durante mucho tiempo, y por fin está en camino.

Básicamente, esto permitirá a los jugadores habilitar la generación de fotogramas a nivel de controlador para los juegos que no tienen soporte integrado para Nvidia Frame Generation. Funciona de la misma manera que Fluid Motion Frames de AMD y está diseñado para mejorar el rendimiento con fotogramas generados por IA.

Estará disponible inicialmente durante la Gamescom 2025 a través de la versión beta de la aplicación Nvidia, y se espera que se implemente para todos los usuarios a finales de agosto.

Aún no se sabe si Smooth Motion llegará a las generaciones anteriores de RTX, y cabe señalar que la generación de fotogramas está limitada actualmente a las GPU de las series RTX 5000 y RTX 4000.

Los juegos en la nube siguen mejorando cada vez más...

Si no tuviera ya una configuración para juegos, GeForce Now sería perfecto para mí. Esto se debe a que está ampliamente disponible en múltiples dispositivos y ahora utiliza la segunda GPU más potente del mercado para juegos en la nube.

No soy un gran fanático de los juegos en la nube, ya que requieren una buena conexión a Internet, lo cual no siempre está garantizado (dependiendo de dónde te encuentres). Sin embargo, con novedades como Low Latency Streaming (LLS), el retraso y los cortes deberían ser un problema mucho menor.

Los jugadores de PC portátiles se beneficiarán significativamente de esto, en particular aquellos que utilizan dispositivos como Steam Deck o Lenovo Legion Go S (modelo Z2 Go), ya que podrán jugar en la nube con una configuración gráfica más alta.

Me encanta ver actualizaciones como esta de Team Green, y es bueno saber que si alguna vez necesito usar GFN, podré disfrutar de las ventajas de estas nuevas funciones.