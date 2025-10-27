Olvídate de la guerra de consolas, Xbox ahora está tratando de que dejes tu smartphone, dice el director del estudio

El director de Xbox Game Studios, Matt Booty, ha hablado sobre la mayor competencia de la marca en una entrevista reciente.

Afirma que «no es otra consola» como la PlayStation 5 o la Nintendo Switch 2.

Más bien, Xbox compite ahora con aplicaciones como TikTok y otras formas de entretenimiento.

¡Adiós a la guerra de consolas, ahora la pelea está contra las redes sociales! Así como lo lees, el director de Xbox Game Studios, Matt Booty, ha declarado que la marca compite ahora más con plataformas como TikTok y otras formas de entretenimiento que con los fabricantes de consolas rivales.

Estos comentarios provienen de una entrevista reciente con The New York Times tras el anuncio de Halo: Campaign Evolved, un juego que llegará a PlayStation 5, además de a PC, Xbox Series X y Series S, cuando se lance el próximo año.

«Todos buscamos llegar a la gente allí donde se encuentra», afirmó Booty.

«Nuestra mayor competencia no es otra consola», continuó. «Cada vez competimos más con todo, desde TikTok hasta las películas».

Esta filosofía parece evidente en el marketing reciente de Xbox, en particular en la controvertida campaña «This Is an Xbox», que hace hincapié en cómo los jugadores pueden disfrutar de los títulos de Xbox en todo tipo de dispositivos, desde televisores inteligentes hasta cascos de realidad virtual y computadoras portátiles.

Tus ojos son una mercancía

Aunque esto pueda parecer un extraño cambio estratégico que podría alejar al público principal de Xbox, que valora los juegos exclusivos, Xbox es una de las muchas marcas de videojuegos que se encuentra compitiendo en una economía de la atención cada vez más difícil.

Según datos recientes de Circana Player Engagement Tracker, títulos de servicios en vivo como Fortnite, Call of Duty y Roblox siguen dominando las consolas, lo que reduce el tiempo que los jugadores dedican a experiencias de juego más tradicionales.

Los próximos lanzamientos, como Halo: Campaign Evolved, tienen que competir no solo con estos titanes en lo que respecta al público dedicado a los videojuegos, sino también con el entretenimiento que ofrecen dispositivos como los teléfonos móviles, que ocupan el tiempo de los jugadores más ocasionales.

Según Statista, TikTok tiene más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo, mientras que los espectadores vieron más de 100 mil millones de horas de contenido de Netflix solo en los primeros seis meses de este año.

Al reducir las barreras de acceso al contenido de Xbox a través de lanzamientos multiplataforma y servicios como Xbox Cloud Gaming, Microsoft espera claramente poder atraer a ese público.

¿Dará resultado la estrategia? Tendremos que esperar para verlo.

