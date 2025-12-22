"Nosotros mismos somos quienes más presión nos imponemos": el director del estudio Tomb Raider habla sobre el remake de uno de los videojuegos más emblemáticos de todos los tiempos

Se anunciaron dos juegos de Tomb Raider en los Game Awards 2025.

Entre ellos se encuentra Legacy of Atlantis, una nueva versión del primer título de la serie.

El director del estudio, Scott Amos, habló sobre la presión que supone rehacer una entrega tan emblemática en una entrevista reciente.

El anuncio de no uno, sino dos nuevos juegos de Tomb Raider fue una de las mayores sorpresas de los Game Awards 2025.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una nueva versión del primer juego de la serie, llegará el próximo año, mientras que Tomb Raider: Catalyst se lanzará en 2027. El primero será la primera entrega nueva de la serie en casi una década.

Anunciado como «una impresionante reinvención» del Tomb Raider de 1996, Legacy of Atlantis tiene mucho que ofrecer, ya que parece estar posicionado para devolver la serie a sus raíces tras la aclamada trilogía reboot.

«Creo que somos nosotros mismos quienes nos presionamos más», explicó el director del estudio desarrollador Crystal Dynamics, Scot Amos, en una reciente sesión de preguntas y respuestas a la que asistió TechRadar Gaming.

"Como fans, sabemos lo que queremos [...] y todo lo que hacemos es para los fans", continuó. "Escuchamos con mucha atención a nuestros fans, al público, a los jugadores".

"Hay una presión tremenda por ser respetuosos, pero también por mantener ese núcleo icónico que ha hecho que este personaje [la protagonista Lara Croft] perdure durante tanto tiempo".

Según Amos, el equipo está impulsado por el deseo de "ser cada vez mejores para mantener ese legado".

Tendremos que ver cómo se compara Legacy of Atlantis con los demás juegos de Tomb Raider cuando se lance para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, y PC en 2026.

