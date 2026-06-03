Star Fox se ve muy bien en la Switch 2, pero ya es hora de que Nintendo deje que el juego de la N64 pase a la historia

Bueno, tenemos que hablar de Star Fox 64. Es un juego genial, no me malinterpretes, y sin duda fue pionero en su época —innovando no solo con su novedosa integración del Rumble Pak, sino también con sus múltiples ramificaciones y su impresionante rejugabilidad—, pero, casi treinta años después de su lanzamiento, es hora de dejarlo atrás.

No es una joya oculta e inaccesible: se ha rehecho y relanzado varias veces a lo largo de los años. En 2011, tuvimos una versión bastante sustancial en Star Fox 64 3D para Nintendo 3DS, seguida de una adaptación para la consola virtual del juego original para Wii U. Luego, Star Fox Zero de 2016 fue, en esencia, una reinterpretación de 64, con una historia similar y algunos niveles casi idénticos en su campaña.

Ahora tenemos el próximo Star Fox, un remake completo diseñado para Nintendo Switch 2, y la cosa se está volviendo un poco absurda. Con su lanzamiento, casi la mitad de los nueve juegos principales de la serie serán alguna versión de Star Fox 64, y cuando no ha habido un juego nuevo en casi una década, seguramente ahora es el momento de algo más nuevo y emocionante.

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Haz un giro de barril… otra vez

(Image credit: Nintendo)

Aun así, no es difícil entender por qué Nintendo ha tomado este camino. Con la aparición del protagonista Fox McCloud en la exitosa película *Super Mario Galaxy*, la empresa claramente quiere crear un punto de entrada accesible para los posibles fans, uno que no requiera conocer ningún juego anterior. Tampoco es ningún secreto que los remakes como este son mucho más económicos que crear un juego completamente nuevo, ya que los desarrolladores trabajan a partir de una plantilla ya establecida en lugar de tener que construir todo desde cero.

Tiene todo el sentido del mundo desde una perspectiva comercial, y si este remake es un gran éxito, solo puedo suponer que finalmente tendremos un nuevo juego de Star Fox en los próximos años. El problema, después de haber jugado unas horas a Star Fox en un evento reciente de Nintendo, es que se nota su antigüedad.

Tampoco es ningún secreto que los remakes como este resultan mucho más económicos que tener que crear un juego completamente nuevo

Hay muchas cosas buenas aquí, no me malinterpretes, y rebosa ese nivel habitual de pulido de Nintendo. Los gráficos se ven geniales en movimiento y han mejorado considerablemente en comparación con versiones anteriores. Al recorrer a toda velocidad el pintoresco primer nivel, Corneria, su paisaje inicial de colinas verdes y un océano resplandeciente resulta genuinamente hermoso, y el posterior asedio a la ciudad es aún más impresionante.

Por lo poco que he visto, las nuevas escenas cinemáticas también son una mejora (a pesar de los modelos de personajes un poco inquietantes y demasiado realistas) y hacen un buen trabajo al establecer lo que está en juego y presentar las distintas personalidades de la tripulación principal. Los controles también son fluidos y, aunque el juego sigue desarrollándose principalmente en un formato sobre rieles, es bastante divertido hacer giros de barril y disparar rayos láser mientras te lanzas por los cielos. Todo ello acompañado de una brillante banda sonora orquestal que hace que todo se sienta súper cinematográfico.

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Mi principal inconveniente proviene de los niveles en sí. Más allá de la estética, son básicamente recreaciones exactas de los originales de N64 y son realmente bastante cortos, un hecho que se nota aún más ahora que están intercalados entre largas escenas cinemáticas. En la dificultad estándar, las peleas contra jefes que probé también fueron cómicamente fáciles, lo que agrava aún más el problema: destrozar un mecha gigante en cuatro segundos no es un final muy emocionante para un encuentro que ya de por sí es fugaz.

(Image credit: Nintendo)

Ya puedo oír a algunos de ustedes gritando a la pantalla que Star Fox 64 siempre ha sido un juego muy corto —lo cual, por supuesto, es cierto—, pero si se van a tomar la molestia de rehacer los gráficos desde cero, no veo por qué no se podrían haber añadido algunos encuentros adicionales para alargar un poco la duración del juego (por no hablar de aumentar el atractivo para aquellos que ya han jugado al 64 varias veces). Esperemos que el lanzamiento completo nos depare algunas sorpresas.

Al menos se ha añadido un nuevo modo cooperativo para aprovechar el sistema de Nintendo Switch 2, en el que un jugador pilota la nave Arwing y el otro apunta con las armas usando los controles de ratón del Joy-Con 2. Los resultados son, como era de esperarse, bastante frenéticos, pero me alegra que exista esta opción para los jugadores más jóvenes que desean sumergirse en la acción con sus hermanos y amigos, o incluso para los jugadores más mayores que quieren compartir la acción con un familiar.

El modo multijugador en línea es otra gran excusa para formar equipo con algunos amigos, y también es bastante diferente a la acción local del juego anterior. Ahora es 4 contra 4, con un equipo que entra como el equipo Star Fox y el otro como el malévolo escuadrón mercenario Star Wolf para luchar por puntos de control en un puñado de mapas.

Disfruté mucho de este breve contacto con el juego (y no lo digo solo porque pude jugar con mi querido Slippy) y estoy deseando probarlo más a fondo cuando salga a la venta. Espero que me ayude a seguir jugando un rato más después de haberme terminado la campaña (por enésima vez) en solo un par de horas.

Star Fox se lanzará como exclusivo de Nintendo Switch 2 el 25 de junio de 2026.

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