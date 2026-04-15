El desarrollo de "Tomodachi Life: Living the Dream" llevó aproximadamente nueve años y se centra en el contenido generado por los usuarios para ofrecer "infinitas formas de disfrutar del juego", según revela el desarrollador

"Tomodachi Life: Living the Dream" sale mañana a la venta para Nintendo Switch

Antes de su lanzamiento, un desarrollador ha revelado que el juego tardó nueve años en crearse

Según él, el contenido generado por los usuarios fue un aspecto fundamental

El equipo responsable de «Tomodachi Life: Living the Dream» ha hablado sobre el desarrollo del título antes de su lanzamiento mañana.

En una entrevista en el sitio web de Nintendo, el director del juego, Ryutaro Takahashi, reveló que "el desarrollo comenzó alrededor de 2017", poco después del lanzamiento del título para dispositivos móviles Miitomo. Dijo que siente "un apego especial por Tomodachi Life" y que jugó la entrega anterior para Nintendo 3DS durante muchos años, lo que le dio un fuerte deseo de crear una secuela.

Aun así, dijo que quería evitar convertir el desarrollo de un nuevo juego "en una búsqueda de cantidad", ya que temía que los jugadores pudieran aburrirse una vez que hubieran "visto todo lo que el juego tenía para ofrecer".

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"Así que comenzamos el desarrollo con la idea de aprovechar el contenido generado por los usuarios —también conocido como UGC—, un sistema que permite a los jugadores crear su propio contenido para jugar en el juego", explicó.

"El concepto de Tomodachi Life es ser "el juego de bromas internas definitivo" que puedan disfrutar personas cercanas entre sí o que compartan cosas en común. Sentimos que el UGC, que permite a los jugadores crear lo que quieran, encajaba bien con este concepto. Pensamos que combinar la jugabilidad proporcionada por el equipo de desarrollo con lo que los propios jugadores crean abriría infinitas formas de disfrutar del juego".

Tomodachi Life: Living the Dream – Overview Trailer – Nintendo Switch - YouTube Watch On

Este enfoque queda patente en un tráiler reciente de "Tomodachi Life: Living the Dream", en el que se reveló que, además de crear Miis y personalizar sus islas, los jugadores podrán diseñar su propia comida, ropa, objetos de valor, elementos decorativos y mucho más con los que los personajes podrán interactuar.

Tomodachi Life: Living the Dream se lanzará para Nintendo Switch el 16 de abril. Un desarrollador confirmó recientemente que el juego no será compatible con la nueva función de mejora de resolución de la Nintendo Switch 2, pero que seguirá funcionando con una resolución más alta en el modo portátil de la última consola de la compañía.

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