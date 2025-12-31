Nintendo tiene por delante un gran 2026 con la Switch 2 en pleno apogeo. A continuación explicamos por qué

Nintendo viene de un año con dos mitades en 2025. En nuestra retrospectiva, señalé que hubo un cambio significativo en la trayectoria cuando llegó la Switch 2 en junio, lo que significa que el reto para la «Casa que construyó Mario» es mantener ese impulso.

Y, hay que reconocerlo, Nintendo parece dispuesta a hacerlo con una serie de exclusivas, un apoyo de terceros más sólido que el que tuvo la Switch original durante su vida útil y esas ediciones tan importantes de juegos para Switch 2, posiblemente con una amplia gama de paquetes.

Tras el gran lanzamiento de Switch 2, esto es todo lo que esperamos para 2026 y las grandes preguntas que quedan por resolver para el próximo año de Nintendo.

Muchas exclusivas, pero ¿dónde está Mario?

(Image credit: Nintendo)

Los primeros meses de Nintendo Switch 2 nos han traído Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Pokémon Legends: Z-A y Metroid Prime 4: Beyond, y aunque algunos de ellos están disponibles para la consola de la generación anterior, Nintendo ya tiene preparados muchos títulos exclusivos para el primer trimestre de 2026.

Entre enero y marzo, tendremos Mario Tennis Fever, Pokopia y Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition. Dado que este último fue el segundo título más vendido de Switch 1, es de esperar que la actualización atraiga a mucha gente. Esto nos lleva a otras actualizaciones de Switch 2. Super Mario Bros. Wonder tendrá una edición para Switch 2, por ejemplo, lo cual es estupendo.

Sin embargo, los precios de Nintendo son muy dispares. Algunos lanzamientos obtienen mejoras de rendimiento de forma gratuita (o están disponibles a un precio reducido), lo cual es muy de agradecer, pero otros son menos recomendables, como Super Mario Party Jamboree.

Afortunadamente, también hay nuevos juegos con los que contar. Yoshi and the Mysterious Book, Fire Emblem: Fortune's Weave y la inevitable revelación de más títulos propios en un Nintendo Direct aún sin anunciar parecen que atraerán a los fans actuales de Nintendo. Aun así, con la secuela de la película de Mario prevista para 2026, apostaríamos a que la mascota de la compañía tendrá algún tipo de juego de plataformas en 3D por esas fechas, coincidiendo con su estreno, sobre todo teniendo en cuenta que Super Mario Odyssey cumplirá nueve años en ese momento. ¡Nueve!

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por primera vez en mucho tiempo, el primer año de Nintendo también parece estar repleto de apoyo de terceros. Muchas editoriales adoptaron un enfoque más reactivo con la Switch original, pero Nintendo se ganó su confianza con el tiempo.

Con títulos como Final Fantasy 7 Remake y Elden Ring haciendo su debut en Nintendo, hay quien argumenta que la consola sigue esperando grandes juegos años después de su lanzamiento, pero los nuevos lanzamientos también se están acumulando. 007 Fire Light, Resident Evil: Requiem, Reanimal y Dragon Quest 7: Reimagined se lanzarán en los próximos meses, mientras que The Duskbloods de FromSoftware, que se parece a Bloodborne, sigue siendo exclusivo de Switch 2.

Se esperan nuevos paquetes, pero no nuevo hardware

(Image credit: Nintendo)

Amazon bajó el precio de la Nintendo Switch 2 durante el periodo de compras del Black Friday, lo que sugiere que no sería descabellado esperar más descuentos en 2026, pero yo no apostaría por nada generalizado, sobre todo porque la consola se está vendiendo bien en este cambio de año.

En cambio, es de esperar que haya más paquetes. Nintendo incluyó Mario Kart World y Pokémon Legends: Z-A en paquetes durante los primeros meses de la Switch 2, y es probable que continúe con otros títulos en 2026.

Una de las pocas quejas que muchos tienen con la Switch 2 es que no incluye una pantalla OLED, pero aún parece demasiado pronto para una revisión de hardware de esa magnitud. También creo que es demasiado pronto para una Switch 2 Lite: ambas parecen productos sólidos para 2027 como muy pronto, si Nintendo sigue su propia estrategia.

Por otro lado, cabe esperar muchas más opciones de Joy-Con 2 para el nuevo sistema, con una gran variedad de colores y quizás también un nuevo diseño del mando Nintendo Switch 2 Pro, que encajaría con algún tipo de gran lanzamiento. Ya hay un precedente de esto, con un diseño de edición limitada basado en Resident Evil Requiem que saldrá a la venta el 27 de febrero, el mismo día que el juego.

Las preguntas que quedan por responder

(Image credit: Nintendo)

Por ahora, todo va bien para Nintendo, ya que la empresa ha evitado los problemas de suministro de la última generación y, además, ha lanzado toda una serie de títulos exclusivos desde el principio. El segundo año puede ser complicado, pero la amplia biblioteca de títulos exclusivos de Nintendo (y el hecho de que aún no hayamos tenido ningún título de Mario o Zelda para Switch 2) hace pensar que todo seguirá yendo sobre ruedas.

Quizás la mayor pregunta en este momento es sobre la Switch original. Sin duda, se ha ganado un lugar en el panteón de productos de la compañía, pero ¿Nintendo la dejará de fabricar o la mantendrá como una opción asequible para los consumidores? ¿Necesita cortar el lazo que la une a los juegos multigeneracionales para empujar a los desarrolladores hacia Switch 2?

Y, aunque sus credenciales de terceros parecen muy prometedoras para los próximos seis meses, ¿seguirá siendo así? ¿Esperarán Square Enix y otros similares demasiado de una adaptación de Final Fantasy 7 Remake (seis años después de su debut), lo que llevaría a moderar su producción para Switch 2? Lo descubriremos en los próximos meses, pero por ahora, las cosas pintan bien.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.