Marathon: el shooter donde saber cuándo escapar lo es todo ya está disponible

¡La espera terminó! Marathon, el nuevo título de Bungie ya está disponible.

Recuerda que en este título los jugadores podrán saquear la colonia perdida de Tau Ceti IV asumiendo el rol de Runners biocibernéticos, mientras sobreviven a fuerzas de seguridad hostiles, corredores rivales y entornos impredecibles, todo en busca de fortuna.

El juego estará disponible en las ediciones Estándar y Deluxe para PlayStation, Xbox Series X|S y Steam, con juego y guardado multiplataforma completos.

Marathon: donde cada incursión lo cambia todo

En Marathon, los jugadores no compiten por acumular eliminaciones, sino que participan en una experiencia de extracción donde cada partida es una incursión de alto riesgo. Como Runners, entran a Tau Ceti IV para explorar, buscar recursos y tomar decisiones clave, con un objetivo claro: saber cuándo extraer con vida y conservar lo obtenido. Este enfoque posiciona a Marathon como una alternativa distinta a los shooters tradicionales, priorizando la tensión, la estrategia y la toma de decisiones, haciendo que cada incursión se sienta como una historia única..

El universo de Marathon se expande con un estreno musical

A horas de su lanzamiento, el universo de Marathon se amplía con el estreno del video musical oficial "In Death We've Just Begun (En la muerte recién comenzamos)", una pieza cinematográfica ambientada en Tau Ceti IV y dirigida por Harmony Korine y Sam Goldwater.

Ambientado en el universo de Marathon, el video retrata el peligroso trabajo de un Runner en Tau Ceti IV. La pieza fue dirigida por Harmony Korine y Sam Goldwater, con música nueva compuesta por Ryan Lott de Son Lux y letra interpretada por Poppy.

"In Death We've Just Begun"

Escrita e interpretada por Ryan Lott y Son Lux

Voces y letra: Poppy

Mezcla: Chris Tabron (Rumours, Brooklyn)

Masterización: Dave Kutch (The Mastering Palace, Nueva York)

(Image credit: Bungie)

Marathon se lanza con temporadas que evolucionan a medida que juegas

Marathon se lanza con un modelo de temporadas de tres meses, diseñadas para evolucionar constantemente con nuevo gameplay, equipamiento, historias, cambios de zonas y actualizaciones de progreso, sin necesidad de expansiones.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Los jugadores pueden consultar el artículo completo en el blog de PlayStation para conocer cómo Bungie planea actualizar de forma significativa el shooter de extracción y supervivencia cada temporada, y cómo se prepara para ofrecer soporte a largo plazo.

Equípate con nueva merch de Marathon

(Image credit: Bungie)

Los jugadores que quieran llevar su experiencia en Marathon más allá del juego pueden equiparse con objetos nuevos de la Colección [001] de Marathon