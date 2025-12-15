Luego de que Rockstar despidiera, en octubre a 31 desarrolladores de GTA VI, ya hasta el primer ministro del Reino Unido se pronunció al respecto: "Es un caso muy preocupante"

El primer ministro del Reino Unido, Sir Kier Starmer, afirma que el Parlamento investigará las acusaciones de antisindicalismo contra Rockstar.

El estudio despidió a 31 empleados de Grand Theft Auto 6 en octubre

El Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña afirma que Rockstar despidió a los empleados por intentar sindicalizarse, pero Take-Two ha negado las acusaciones.

El primer ministro del Reino Unido, Sir Kier Starmer, ha dicho que el Parlamento del Reino Unido investigará las acusaciones de agresión sindical contra Rockstar Games después de que el estudio despidiera a 31 desarrolladores de Grand Theft Auto VI en octubre.

Según informó IGN , el diputado local de Rockstar North, Chris Murray, se presentó durante la sesión del Parlamento el 10 de diciembre para informar a Starmer sobre el asunto, diciendo: "La compañía de videojuegos Rockstar en mi circunscripción el mes pasado despidió a 31 empleados sin proporcionar pruebas ni representación sindical. El Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña (IWGB) alega represión sindical. Tras reunirme con Rockstar, no me aseguraron que estuvieran cumpliendo con la legislación laboral y comparto la preocupación por la represión sindical".

"Dado que este gobierno es responsable del mayor aumento de los derechos de los trabajadores en una generación", continuó Murray, "¿está de acuerdo el Primer Ministro en que todas las empresas, independientemente del tamaño de sus ganancias, deben cumplir con la legislación laboral del Reino Unido y que todos los trabajadores tienen derecho a afiliarse a un sindicato?"

En respuesta, Starmer reconoció el caso, calificándolo de "profundamente preocupante" y afirmando que los ministros del Parlamento investigarían el asunto.

"Es un caso sumamente preocupante", declaró Starmer. "Todo trabajador tiene derecho a afiliarse a un sindicato y estamos decididos a fortalecer sus derechos y a garantizar que no sufran consecuencias injustas por pertenecer a un sindicato. Nuestros ministros investigarán el caso particular que [Murray] plantea y lo mantendrán informado".

Union busting has consequences! UK Prime Minister Keir Starmer says the government will look into @RockstarGames's dismissal of 31 union members. pic.twitter.com/4EEM9NvcR7December 10, 2025

El diputado Chris Murray compartió información adicional en una declaración de seguimiento a IGN sobre sus intentos de discutir el asunto con Rockstar, que incluyó una reunión conjunta con los diputados de Edimburgo Tracy Gilbert y Scott Arthur en las oficinas de Rockstar North, que supuestamente comenzó con un enfrentamiento por la firma de un acuerdo de confidencialidad (NDA).

"La reunión comenzó con nosotros mientras los parlamentarios se negaban a entrar a menos que se firmara un acuerdo de confidencialidad, una solicitud que finalmente retiraron después de que quedó claro que no se firmaría", dijo Murray.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

La reunión no hizo más que afianzar mis preocupaciones sobre el proceso que Rockstar empleó para despedir a tantos empleados. No me aseguraron que su proceso tuviera en cuenta la legislación laboral del Reino Unido, no estaba convencido de que esta medida fuera necesaria y, alarmantemente, no me informaron exactamente qué habían hecho estas 31 personas para justificar su despido inmediato.

Tras los despidos de octubre, IWGB afirmó que Rockstar había rescindido los puestos para impedir que los trabajadores se sindicalizaran: "Este es el acto más despiadado de represión sindical en la historia de la industria de los videojuegos del Reino Unido... No daremos marcha atrás y no tenemos miedo: lucharemos para que todos los miembros sean reintegrados".

Bloomberg también informó que los empleados formaban parte de un grupo de chat sindical privado en Discord y todos eran miembros del sindicato o intentaban organizarse dentro de Rockstar.

Rockstar y su empresa matriz Take-Two negaron las acusaciones de que se debieron a intentos de los trabajadores de sindicalizarse y, en cambio, se debieron a que los empleados filtraron secretos de la empresa, incluida "información confidencial".

"La semana pasada, tomamos medidas contra un pequeño número de personas que fueron descubiertas distribuyendo y discutiendo información confidencial en un foro público, una violación de las políticas de nuestra empresa", se lee en el comunicado.

"Esto no tenía nada que ver con el derecho de las personas a afiliarse a un sindicato o a participar en actividades sindicales".

El retraso de GTA VI se produjo poco después de los despidos, y ahora se espera que el juego se lance el 19 de noviembre de 2026.