Los planes Essential, Premium y Ultimate de Xbox Game Pass se renuevan. Aquí todos los detalles
Conoce los planes Essential, Premium y Ultimate de Xbox
Xbox Game Pass se renueva como nunca antes desde su lanzamiento en 2017, ¿la razón? Ofrecer más valor, flexibilidad y opciones para todo tipo de jugadores.
La plataforma introduce tres nuevos planes: Essential, Premium y Ultimate, diseñados según diferentes estilos de juego y niveles de acceso a contenido.
Xbox Game Pass Ultimate recibe su actualización más importante hasta ahora. Los suscriptores contarán con más de 75 lanzamientos desde el primer día al año, incluidos títulos destacados como Call of Duty: Black Ops 7, High on Life 2 y Hollow Knight: Silksong. También se suma Fortnite Crew sin costo adicional, así como Ubisoft+ Classics, mejoras en la calidad de streaming de Xbox Cloud Gaming y un programa de Rewards renovado, con mayores oportunidades para obtener descuentos y puntos.
Xbox Game Pass Premium amplía su catálogo con más de 200 juegos disponibles en consola, PC y la nube, incluyendo éxitos como Minecraft, Forza Horizon 5, Diablo IV y Hogwarts Legacy. Además, permite acceder a títulos recién lanzados de Xbox dentro del año de su estreno (excepto Call of Duty), desbloquear recompensas en juegos populares y acumular hasta 50,000 puntos en la tienda mediante Rewards.
Xbox Game Pass Essential ofrece una forma accesible de comenzar, con un catálogo curado de más de 50 juegos, multijugador en línea, juego en la nube y recompensas por jugar. La biblioteca incluye títulos populares como Hades, Cities: Skylines – Remastered y Warhammer 40,000: Darktide.
Además de los nuevos planes, Game Pass amplía significativamente su catálogo con decenas de títulos nuevos en todas las categorías, entre ellos Hogwarts Legacy, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Far Cry 3, Prince of Persia: The Lost Crown y The Crew 2.
Los precios actualizados serán de $449 MXN al mes para Ultimate, $219 MXN para Premium y $169 MXN para Essential. Con estas mejoras, Xbox busca fortalecer su ecosistema de juegos y ofrecer experiencias más completas, accesibles y personalizadas para jugadores en consola, PC y la nube.
