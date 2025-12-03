Los desarrolladores de Ananta opinan sobre las comparaciones de GTA 6: "Hay muchas diferencias clave entre nosotros

Con más de quince millones de preinscripciones (y sumando), Ananta es sin duda uno de los próximos lanzamientos más esperados. Esta aventura gratuita cautivó con su último tráiler de juego, que mostró más de siete minutos de contenido dentro del juego con su enorme y colorido mundo abierto como telón de fondo.

Con destellos de todo, desde pilotaje de drones al estilo Watch Dogs y combate beat-em-up Yakuza hasta travesía aérea y sigilo al estilo de Marvel's Spider-Man, parece una completa mezcla de mecánicas divertidas que simplemente no puedo esperar a dominar.

Una fantasía urbana

Ananta también ha generado numerosas comparaciones con Grand Theft Auto 6, y los fans destacan las aparentes similitudes en sus mecánicas de conducción, la forma de alternar entre sus personajes jugables y el concepto general de un mundo virtual realista. "Cuenta la leyenda que GTA 6 se pospuso por miedo a competir con Ananta ", reza uno de los comentarios mejor valorados sobre su memorable aparición en el State of Play.

Es un comentario divertido y en tono de broma, pero me hizo pensar: ¿el desarrollador Naked Rain realmente imagina que estas dos experiencias titánicas coexistan cuando, según se informa, otros estudios han estado cambiando sus cronogramas para evitar competir con el próximo lanzamiento de Rockstar?

“Apreciamos mucho la comparación con GTA 6 ”, le comentó el equipo en una entrevista reciente a nuestro compañero Dashiell Wood. “Creemos que sin duda pueden coexistir. Aunque ambos [Ananta y GTA 6] pertenecen al género de mundo abierto urbano, aún existen muchas diferencias clave entre nosotros, desde el estilo artístico y las historias de los personajes hasta muchos otros aspectos”.

Quizás una de las diferencias más evidentes sea el diseño del mundo de Anata. Está ambientado en una ciudad moderna, pero con un marcado carácter del este asiático. «Nos dimos cuenta de que muchos juegos de temática urbana disponibles actualmente en el mercado se inspiran en ciudades estadounidenses como Los Ángeles o Nueva York», explicaron los desarrolladores.

“Como todavía hay muy pocos juegos ambientados en Asia, queríamos crear uno que capturara la esencia de la vida urbana asiática moderna y la compartiera con el mundo”.

Actualmente, solo hay una ciudad en el juego, según dicen, que "permanece incompleta" en su versión actual, pero que se ampliará gradualmente con el tiempo. También existe la posibilidad de añadir nuevos mapas, que incluirán recreaciones de "lugares más emblemáticos de Asia".

Si bien la serie Grand Theft Auto siempre ha apostado por el fotorrealismo, Ananta es mucho más estilizada, con visuales en cel-shading que recuerdan a la animación. La razón es simple y, según Naked Rain, «muchos miembros del equipo son fans del anime. Por lo tanto, es posible que deseemos dar vida a estos mundos de estilo anime y presentarlos a un público global».

Mucho movimiento

No te dejes engañar por la estética caricaturesca; el mundo de Ananta no es nada artificial. Uno de los momentos más interesantes del tráiler del juego muestra al jugador asumiendo el control de un personaje diferente: la cámara se aleja antes de acercarse suavemente para revelar al otro protagonista entrando en escena en un llamativo deportivo.

Recuerda al sistema de selección de personajes de GTA 5 , que reproducía escenas cortas con cada cambio, dando la impresión de interrumpir la vida cotidiana del personaje. Sin embargo, en Ananta esto se lleva aún más lejos , donde los desarrolladores explican que «al cambiar de personaje, el personaje original sigue viviendo su propia vida».

“Al cambiar de personaje, presenciarás el progreso de sus vidas y podrás retomarlas desde donde las dejaron”, añaden. “Nuestro objetivo es diseñar un sistema único en comparación con otros juegos de rol, donde diversas personas y profesiones coexisten en las ciudades”. Esto forma parte del compromiso de crear “personajes distintivos en lugar de simples personajes que los jugadores controlen”.

Esto también se vincula con las intenciones generales del estudio para el proyecto. «Desde el principio, nuestra visión se ha mantenido inalterada», revela el equipo. «Nuestro objetivo es crear un juego que supere la imaginación de los jugadores, permitiéndoles experimentar una vida virtual y fantástica en un mundo abierto». Con esto en mente, no solo es importante, sino «esencial», que los jugadores puedan «involucrarse plenamente en la vida» de cada personaje mientras «se enfrentan a diferentes tipos de desafíos».

Quizás le preocupe que un modelo de negocio gratuito pueda comprometer la integridad de esta visión, pero el equipo tiene cuidado de asegurarme que "no planean implementar mecánicas de gacha de personajes" y que, si bien " Ananta funcionará como un juego gratuito", la "monetización se centrará principalmente en los aspectos de los personajes".

“La esencia de este juego es la experiencia de vivir la vida de un personaje. Si bien la realidad nos limita a una sola vida, aquí puedes disfrutar de tantas vidas únicas como personajes puedas encarnar”, reiteran. “Para aprovechar esto al máximo [...] queremos que los jugadores elijan personajes con libertad y exploren diversos caminos vitales; precisamente por eso diseñamos la adquisición de personajes sin gacha”.

Otros “elementos de personalización” incluirán mejoras para las casas y vehículos de tu personaje, que se pueden “adquirir usando moneda del juego”.

Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento definitiva, Ananta se lanzará en PC, PlayStation 5 y móviles.