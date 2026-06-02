Lego acaba de ampliar su colección retro con una consola de videojuegos icónica diseñada para que los constructores "revivan esos recuerdos nostálgicos"

Las propuestas de estilo clásico de Lego siempre han tenido gran éxito, pero el nuevo lanzamiento de hoy es una auténtica delicia para los aficionados a los videojuegos retro. Se basa en un ícono mundial de los videojuegos: la consola SEGA Genesis. O, si lo prefieres, una SEGA Megadrive. Lego ha resuelto ingeniosamente el problema de los dos nombres creando un set que puede ser tanto una Megadrive (el nombre en Europa y Japón) como una Genesis (como se llamaba en Norteamérica).

Como es de esperarse de Lego, la personalización no termina ahí. El set incluye mandos desmontables construidos con ladrillos, una tarjeta de juego que se puede sacar y meter, y calcomanías para una auténtica experiencia de personalización adolescente. El set de SEGA Genesis ya está a la venta a partir de hoy, a un precio de 34,99 £ / 39,99 $.

«La SEGA Genesis ocupa un lugar especial en el corazón de los jugadores y representa una era definitoria en la historia de los videojuegos», comenta Alex Gómez, de Lego. «Con este nuevo set de LEGO, los fans no solo pueden revivir esos recuerdos nostálgicos, sino también involucrarse activamente con el legado de SEGA a través de la creatividad práctica. »

La nueva Genesis / Megadrive es, sin duda, mi set retro de Lego favorito hasta ahora, pero tiene mucha competencia. A continuación he reunido algunas ofertas excelentes y llenas de nostalgia, incluyendo una Nintendo Game Boy aún más llena de ladrillos, una magnífica pero muy costosa Atari 2600 y una encantadora consola portátil 3 en 1, con «juegos» intercambiables que se insertan en ranuras.

Estados Unidos: Revolución retro

Reino Unido

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.