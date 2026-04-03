La última temporada de The Division 2 promete aún más desafíos y caos con la llegada de nuevos modos y niveles de dificultad

Hace poco me he vuelto a sumergir de lleno en *Tom Clancy's The Division 2*, en un principio para que mis amigos y yo pudiéramos ponernos al día con las expansiones que nos habíamos perdido, pero el juego me ha vuelto a enganchar por completo.

Y parece que fue el momento perfecto, ya que acaba de salir la última temporada del juego, Rise Up, que ha añadido un montón de nuevos modos, dificultades, objetos, modos de juego y más, lo que mantendrá mi compromiso con el juego muy fuerte durante semanas.

Lo más destacado de la nueva temporada es el nuevo nivel de dificultad Escalation, creado para los veteranos más comprometidos de The Division 2. Recomendadas para los jugadores que están en la fase final del juego y «buscan algo más difícil», las misiones de Escalation tendrán lugar en ubicaciones de misiones principales y fortalezas existentes, y deben completarse en un solo intento sin puntos de control. Si te eliminan o se acaba el tiempo, se acabó, estás fuera.

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Obtendrás recompensas geniales por sobrevivir a las misiones de Escalation, pero parece que estas pondrán a prueba incluso las configuraciones más optimizadas en las que la gente ha estado trabajando.

(Image credit: Ubisoft)

Por otra parte, justo cuando pensaba que había terminado de perfeccionar mi última configuración, la nueva temporada también ha traído consigo un equipo que parece bastante interesante y que me ha llamado la atención.

Aunque no me paso el día buscando el equipo perfecto ni invierto horas y horas en misiones específicas para mejorar mi equipo ni siquiera un poco, ahora mismo estoy muy centrado en mi configuración de rifle sin disparos a la cabeza, centrada en la probabilidad de golpe crítico y el daño. La llegada del conjunto de equipo «Fuerza central» parece ideal para potenciar esos aspectos, así como para el cambio de arma entre mi rifle y mi ametralladora ligera. Llega en el momento justo, así que espero poder incorporarlo a mi configuración. Excelente.

(Image credit: Ubisoft)

Por otra parte, las "Misiones clasificadas" —que, en mi opinión, están infravaloradas— regresan esta temporada con dos nuevas misiones. Se trata de experiencias independientes que resultarán especialmente atractivas para aquellos jugadores, como yo, que desean explorar los escenarios y sumergirse un poco en la historia de The Division 2.

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La primera es "La recuperación de la Biblioteca del Congreso», que ya está disponible como parte del lanzamiento de la temporada, y «La anomalía del Capitol Globe" llegará más adelante.

(Image credit: Ubisoft)

También se avecinan cambios en el modo «Represalia», que a mis amigos y a mí nos ha parecido genial para farmear botín de ciertos objetos o marcas, pero también es durísimo. Y no parece que vaya a ser mucho más fácil con este último cambio, ya que ahora se puede provocar a la formidable facción Black Tusk para que inicie un evento de «Represalia», pero también ofrece sus propios objetivos de maniobra especiales y escuadrones de exterminio.

Esto se compensa con un generoso aumento del tiempo que tienes para recoger el botín al final de una «Retaliation», de 30 a 90 segundos. Pero, vaya, por mi experiencia, será todo un reto llegar consistentemente al final de un encuentro así, especialmente contra Black Tusk.

Nunca ha sido exactamente un caso de «justo cuando pensaba que estaba fuera, me vuelven a meter dentro» con The Division 2 y yo —siempre vuelvo a él con mis amigos y seguiré haciéndolo—, pero la tormenta perfecta de jugar a The Division Resurgence y el lanzamiento de la nueva temporada significa que probablemente estaré en The Division 2 por un tiempo más esta vez.

Es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, y actualizaciones como esta siguen demostrándolo y atrayéndome de nuevo, a pesar de mi enorme expectación y deseo por la llegada de The Division 3.

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