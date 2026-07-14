¿La Nintendo Switch 2 es un éxito o un fracaso? A pesar de las altas ventas, la consola ha sido relativamente polémica, y tengo la sensación de que sé por qué

La Nintendo Switch 2 ya lleva poco más de un año en el mercado y ha tenido un comienzo fascinante.

Sin duda, ha sido un éxito comercial, al convertirse en la segunda consola que más rápido se ha vendido en la historia de Estados Unidos, y ya ha tenido su buena ración de éxitos, ya sea el fenómeno que es Pokémon Pokopia o el nominado al Juego del Año 2025, Donkey Kong Bananza. Pero hay quienes aún no están convencidos.

No es exagerado decir que, a pesar de sus altas ventas, la consola ha sido muy controvertida entre los jugadores. Si bien muchos hablan positivamente de la Switch 2, ha habido críticas en torno a la duración de la batería y el rendimiento de la consola, por ejemplo.

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Algunos jugadores también han expresado su preocupación por la falta de grandes éxitos propios, como un nuevo Mario en 3D, una nueva entrega de la serie Legend of Zelda (en lugar de un remake) y el calendario de lanzamientos de la consola para 2026, que resulta un poco irregular. Si a eso le sumamos algunos juegos de alto precio y los próximos aumentos en el precio de la consola, puedo entender por qué algunos fans aún no se han convencido.

Mis reflexiones: un breve resumen

(Image credit: Future / Nintendo)

Sin embargo, en mi opinión personal, la Switch 2 ha tenido un comienzo bastante sólido. Al crecer, fui testigo del caótico lanzamiento de consolas como la PlayStation 3, y de los títulos de lanzamiento simplemente lamentables de su sucesora, la PlayStation 4, y de su contraparte, la Xbox One. Mientras tanto, la Switch 2 ofrece diversión multijugador excelente en títulos como Mario Kart World y Kirby Air Riders, experiencias excepcionales para un solo jugador como los ya mencionados juegos de Donkey Kong y Pokémon, y además cuenta con un buen apoyo de desarrolladores externos.

Es más, diría que el rendimiento es bastante sólido, y con una resolución de 1080p a 120 fps en modo portátil, ya no siento que esté sacrificando demasiada calidad solo por jugar sin mi televisor. Si a eso le sumamos imágenes en 4K en modo acoplado, los controles Joy-Con 2, que son mucho más cómodos, y un sonido envolvente virtual sorprendentemente bueno, yo, por mi parte, estoy contento con la mejora de hardware que ofrece la nueva consola híbrida de Nintendo.

Me gustaría que algunos juegos fueran un poco más accesibles: 79,99 dólares / 74,99 libras esterlinas / 119,95 dólares australianos por una copia física de *Mario Kart World* definitivamente me parece excesivo, incluso para los estándares de precios actuales. Y realmente me gustaría que la duración de la batería de la consola fuera un poco mejor también, aunque he encontrado una especie de solución alternativa.