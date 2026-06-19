La función multijugador de Directive 8020 aumenta la tensión, pero se vio arruinada por este error tan gracioso

Directive 8020 ya lleva unas semanas en el mercado y me ha encantado explorarlo. Desde encontrar todos los objetos coleccionables hasta probar el modo multijugador, hay mucho por descubrir en este nuevo juego de terror.

"Noche de cine" es una función popular de Supermassive Games, y la puedes encontrar en toda la antología Dark Pictures, incluyendo Directive 8020. Se trata de un modo multijugador local del tipo "pasa el controlador" para hasta 5 jugadores, en el que pueden elegir qué personajes quieren controlar antes de sumergirse en la experiencia.

Como solo se usa un control, es más fácil que más personas se sumen a la diversión. Probé "Noche de cine" en "Directive 8020" con otra persona, mi pareja, lo que aumenta aún más la presión, ya que, en la práctica, estás a cargo del destino de más personas. Sí, sin presión alguna, claro.

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"Noche de cine" fue una experiencia en gran parte fluida. Tuvimos los habituales eventos de tiempo rápido que provocan ansiedad, discusiones sobre qué opciones elegir, nada fuera de lo común.

Bueno, excepto por una cosa...

¡Mira, mamá, sin piernas!

But you ain't got no legs, Lieutenant Dan! - YouTube Watch On

Los juegos de terror dependen en gran medida de la atmósfera para crear tensión; a diferencia de Cassiopeia, no es ciencia espacial. Pero nos encontramos con un error que hizo que el juego resultara involuntariamente gracioso, porque ninguno de nuestros personajes tenía piernas.

Cada escena cinemática en la que entrábamos se volvía mucho menos dramática, especialmente cuando había primeros planos de botas espaciales que no estaban unidas a nada. Eso arruina un poco el ambiente, ¿no crees?

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Aunque no se me ocurrió tomar una captura de pantalla de este error y ya perdí la oportunidad, también descubrí que no estábamos solos. Otros jugadores de Directive 8020 experimentaron el mismo error y compartieron imágenes y videos en Reddit. Solo con verlos me da risa.

Nosotros experimentamos este error en la PS5, pero no estoy seguro de si les ha pasado a jugadores en otras plataformas.

Me da gusto (¿y, sinceramente, un poco de pena?) informar que, una vez que reiniciamos el juego, el error desapareció. Así que, si esperas una experiencia de terror totalmente seria en la que todos tus personajes tengan las piernas intactas, eso sí existe.

Aparte de todo el asunto de las piernas, en mi opinión, "Movie Night" sigue valiendo la pena. Esto es especialmente cierto si has jugado las otras entregas de la antología "Dark Pictures", ya que así podrás comparar tu experiencia aquí con la de los otros juegos.

Sin embargo, Directive 8020 ha dividido a algunos fans, entre ellos Vic Hood, colaboradora de TechRadar Gaming, quien en su reseña describió el juego como «uno que no llega a dar en el blanco cuando se compara con otros pesos pesados del género de ciencia ficción».

Es una divertida incorporación al catálogo de Supermassive Games, y me gustó ver que por fin se atrevieran con el terror de ciencia ficción. Dada la naturaleza a menudo claustrofóbica de la Cassiopeia, ofrece una divertida experiencia multijugador, ya que puedes ver cómo la gente se estresa y se asusta, lo que demuestra que el espacio sigue siendo el escenario perfecto para el terror.

Parece que el error de las piernas también se puede solucionar fácilmente, así que quienes estén frustrados, con razón, por los errores que arruinan la atmósfera deberían poder superarlo bastante rápido. O simplemente puedes aceptar el caos como lo hicimos nosotros; realmente ayuda a relajar la tensión.

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