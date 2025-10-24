Halo: Campaign Evolved ofrece una versión magnífica de la historia del juego de disparos en primera persona, pero aún así quiero ver más

El equipo de Techradar México tuvo la oportunidad de probar una pequeña parte de Halo: Campaign Evoled antes de su presentación oficial y podemos confirmar que esta versión del querido juego para un solo jugador es totalmente preciosa.

Al sumergirme en el comienzo de la misión favorita de los fans, "The Silent Cartographer", queda claro por qué los desarrolladores eligieron esta sección de la campaña para mostrar su visión. Es un nivel que en 2001 parecía increíblemente adelantado a su tiempo, con un entorno semiabierto que fomentaba la exploración y desafiaba los diseños más lineales de otros juegos de disparos en primera persona (FPS) de la época.

Además, era muy atractivo, con exuberantes playas de arena que ofrecían unas vistas impresionantes de la amplia extensión del océano.

(Image credit: Microsoft/Xbox/Halo Studios)

Absolutamente irreal

Creado con Unreal Engine 5, Halo: Campaign Evolved está muy bien posicionado para recuperar la misma sensación de magia y asombro cuando se lance en 2026.

Con una nítida resolución 4K, esta nueva versión del famoso desembarco en la playa está repleta de tecnología visual de vanguardia, ya sean texturas casi fotorrealistas o efectos de iluminación impresionantemente realistas. Todo ello se combina con una banda sonora remasterizada y líneas de voz regrabadas con buen gusto que se parecen tanto a los clips originales que es difícil notar que algo ha cambiado a menos que se comparen uno al lado del otro.

Se trata, en gran medida, del Halo: Combat Evolved que recuerdas, aunque he detectado algunos cambios interesantes aquí y allá que insinúan que hay algo más detrás. En primer lugar, el entorno de la playa parece mucho más cercano a su encarnación remasterizada en Halo: The Master Chief Collection de 2014, con bastante más césped y follaje añadidos que no estaban allí originalmente. Una decisión menor, pero interesante.

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Microsoft/halo Studios/Bungie) (Crédito de la imagen: Microsoft/halo Studios/Bungie) (Crédito de la imagen: Microsoft/halo Studios/Bungie) (Crédito de la imagen: Microsoft/halo Studios/Bungie)

Aunque al principio no me di cuenta, los controles también se han modificado sustancialmente para adaptarse mejor a las expectativas actuales.

El gatillo derecho sigue utilizándose para disparar, como era de esperar, aunque ahora hay que mantener pulsado el gatillo izquierdo para ampliar el objetivo del arma. Las granadas son mucho menos complicadas que antes, ya que se asignan al botón izquierdo, y ya no hay que buscar a toda prisa el botón B cada vez que se quiere utilizar el combate cuerpo a cuerpo, ya que ahora se asigna al joystick derecho.

Si haces lo mismo con el joystick izquierdo, entrarás en modo sprint, algo que no existía en el juego original. Todo resulta muy natural y debería contribuir en gran medida a que el juego sea más accesible que antes. Si no te gusta, Halo Studios ha confirmado que podrás desactivarlo.

(Image credit: Microsoft/Xbox/Halo Studios)

Combat evolved

Los desarrolladores también han dicho que habrá cambios más amplios y completos en el juego final.

Más allá de las diferencias visuales, el segmento de “The Silent Cartographer” que probé se desarrolló casi de manera idéntica a su versión original, aunque otras partes recibirán ajustes más sustanciales. La infame biblioteca, por ejemplo, será significativamente menos laberíntica, con cambios de diseño pensados para mejorar el ritmo de los enfrentamientos y con diálogos adicionales para 343 Guilty Spark, tu compañero de IA, que presumiblemente te ayudará a no perderte.

También llegarán nuevas armas de toda la saga, incluyendo la Espada de Energía, el Rifle de Batalla y el Rifle de Agujas, lo que debería ofrecer incluso a los veteranos de Halo más experimentados nuevas posibilidades de combate. No vi ninguna durante mi sesión de prueba, así que tengo curiosidad por saber qué tan bien se integran en cada nivel donde aparezcan. Por si eso fuera poco, podrás pilotar más vehículos o aumentar la dificultad con los modificadores Skulls, que regresan de The Master Chief Collection.

Además, habrá tres nuevas misiones precuela ambientadas antes de los eventos de la historia original, que incorporan enemigos y personajes completamente nuevos. Los desarrolladores explican que este remake está impulsado por el código del juego de 2001, con Unreal Engine 5 funcionando como una especie de capa visual, un enfoque similar al que se usó en el reciente The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Así que tengo mucha curiosidad por ver qué logran crear utilizando parte de la tecnología original.

Solo desearía que algunas de estas emocionantes adiciones hubieran estado presentes en mi demostración, ya que los fans más acérrimos de la saga seguramente se preguntarán si estas novedades mejoran o afectan la experiencia general. Con el lanzamiento programado para 2026 en Xbox Series X y Series S, PlayStation 5 y PC, todavía es temprano, así que esperaré con gran expectativa más noticias. Al menos, los aspectos visuales ya quedaron muy bien definidos.