Halloween desata el caos en GTA Online con zombis, ovnis y un nuevo modo dentro del submarino Ramius

El terror llega a Los Santos. Durante todo octubre, GTA Online celebra Halloween con eventos temáticos, modos clásicos, bonificaciones y vehículos escalofriantes.

Recompensas y descuentos

Este mes ofrece el doble de GTA$ y RP en misiones de venta del búnker y 30% de descuento en búnkeres, mejoras y modificaciones. También hay máscaras gratuitas y vehículos como la LCC Sanctus, Albany Lurcher, Fränken Stange y Romero Hearse en oferta.

Nuevo modo: Homicida (submarino Ramius)

Enfréntate al miedo en los oscuros pasillos del submarino Ramius. El homicida caza a sus víctimas con una escopeta, pero tras tres minutos, la presa se convierte en cazador. Disponible del 16 al 22 de octubre con recompensas dobles.

Ataques zombi y modos clásicos

Los zombis regresan con Ataque zombi en Cayo Perico (2–8 de octubre, recompensas dobles) y Ataque zombi en Ludendorff (23 de octubre–5 de noviembre, recompensas triples).

Además, cada semana volverá un modo Adversario distinto, desde Bestia vs. homicida hasta Paria, todos con bonificaciones dobles.

Colección de zombis de Vinewood

Completa los desafíos semanales del 2 al 29 de octubre para desbloquear el disfraz Homicida payaso, máscaras exclusivas y la pintura Calaveras para el Mammoth Avenger, junto con GTA$ 200,000 por reto.

Festival del Medio Otoño y Serie de la comunidad

Juega antes del 8 de octubre para recibir la gorra Yeti otoñal roja, y disfruta de nuevas actividades creadas por la comunidad con circuitos y partidas temáticas de Halloween.

