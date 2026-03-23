GeForce NOW lleva la realidad virtual a 90 fps y suma nuevos juegos como Crimson Desert

¿Te perdiste las novedades de NVIDIA? No te preocupes, aquí tenemos todos los detalles.

En primer lugar, la transmisión a 90 fotogramas por segundo (fps) llega a los cascos de realidad virtual compatibles.

Pero eso no es todo, "Crimson Desert", que recientemente ha superado los 3 millones de añadidos a la lista de deseos en Steam, debuta en la nube con la potencia de una GeForce RTX 5080. No te lo pierdas, ya que forma parte de los cuatro nuevos juegos disponibles en GeForce NOW.

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Realidad virtual, pero a 90 fps

(Image credit: NVIDIA)

La realidad virtual en la nube mejora su fluidez. GeForce NOW amplía la compatibilidad con Apple Vision Pro, los dispositivos Meta Quest y los dispositivos Pico para ofrecer una transmisión de hasta 90 fps a los miembros Ultimate, lo que proporciona un movimiento más nítido y una experiencia de juego más fluida, directamente desde la nube. La actualización de la aplicación se irá implementando para los miembros a partir de hoy.

Los miembros pueden convertir el espacio que les rodea en una sala de juegos personal con GeForce NOW, donde podrán disfrutar de sus títulos favoritos para PC en una enorme pantalla virtual. Gracias a la compatibilidad con hasta 90 fps para los miembros Ultimate, la experiencia de juego es más fluida, los movimientos resultan más naturales y la acción es más cómoda. Todos los miembros premium pueden seguir mejorando su experiencia con las tecnologías NVIDIA RTX y DLSS en los títulos compatibles.

Solo tienes que abrir GeForce NOW en las plataformas de realidad virtual compatibles, sumergirte en una gran pantalla virtual y dejar que la nube se encargue del trabajo pesado. Desde sesiones relajadas en un cine virtual hasta trepidantes tiroteos, los 90 fps garantizan que cada momento se vea nítido y se sienta fluido.

Se avecina una tormenta

(Image credit: NVIDIA)

"Crimson Desert", de Pearl Abyss, es un impresionante juego de acción y aventuras de mundo abierto ambientado en un reino fantástico devastado por la guerra, que combina la exploración a gran escala con una narrativa cinematográfica y un combate trepidante centrado en los combos. En un momento estás cabalgando tranquilamente por llanuras azotadas por el viento y, al siguiente, te ves envuelto en un caótico enfrentamiento contra enemigos gigantescos, con efectos de poderes místicos que iluminan el campo de batalla.

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Acompaña a Kliff, un mercenario cuyo grupo, muy unido, queda destrozado tras una emboscada repentina. La aventura se centra en explorar un mundo enorme y lleno de detalles, completar misiones de la historia, montar a caballo, buscar provisiones y enfrentarse a peligrosos enemigos, mientras Kliff se esfuerza por reunir a sus compañeros dispersos.

GeForce NOW lleva la potencia de una tarjeta gráfica de la gama 5080 a los juegos en todos los dispositivos compatibles, lo que permite disfrutar de ajustes de alta calidad, una acción fluida y unos gráficos espectaculares sin tener que preocuparse por las especificaciones del sistema. Los miembros pueden sumergirse en sus batallas cinematográficas y sus impresionantes paisajes en el dispositivo que elijan, desde portátiles de bajas prestaciones hasta televisores y dispositivos móviles compatibles.

Unirse a la familia

(Image credit: NVIDIA)

"World of Tanks" extiende la alfombra roja para el "Battle Pass Special: Mafia", del 19 al 29 de marzo, dando la bienvenida a la respetable familia de la elegante ciudad de Lost Heaven y trayendo al campo de batalla su característica mezcla de lealtad, ambición y potencia de fuego. Recluta a personajes emblemáticos del juego original "Mafia" de 2K, desbloquea elegantes estilos 2D como "Little Italy" y "Lost Heaven Noir", y toma el mando del tanque italiano Predatore para asegurarte de que cada trato termine con una explosión. El respeto hay que ganárselo, y la mejor forma de hacerlo es jugando en GeForce NOW, donde la acción es rápida y fluida, gracias a la nube.

Además, los miembros pueden buscar lo siguiente:

Everwind (Nuevo lanzamiento en Steam, 17 de marzo, compatible con GeForce RTX 5080)

Retro Rewind - Simulador de videoclub (Nuevo lanzamiento en Steam, 17 de marzo)

Crimson Desert (Nuevo lanzamiento en Steam, 19 de marzo, compatible con GeForce RTX 5080)

Fallout 3 (Steam)

Cyberpunk 2077, Forza Motorsport, Icarus y Ark Survival Ascended —actualmente disponibles para todos los miembros de GeForce NOW— dejarán de estar disponibles en el plan gratuito a partir del miércoles 1 de abril, ya que la configuración básica no cumple los requisitos mínimos de sistema actualizados de los juegos. Los miembros Premium podrán seguir jugando a estos títulos sin interrupciones.

Y, para rematar, la comunidad de GeForce NOW en Reddit está organizando un sorteo de unas gafas de realidad virtual. Descubre cómo participar. Además, echa un vistazo al sorteo de videojuegos que la creadora de GeForce NOW, Airie Summer, está organizando en X.