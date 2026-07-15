Gears of War: E-Day llegará con DLSS 4.5 y Ray Tracing desde el primer día en PC

¡Atención! Sobre todo si eres de los que está esperando el lanzamiento de Gears of War: E-Day el próximo 6 de octubre, pues llegará optimizado para sistemas GeForce RTX gracias a la inclusión de DLSS 4.5 desde el día 1.

¿Estás listo para seguir a Marcus Fenix y Dominic Santiago en una apasionante campaña que narra sus orígenes, cuando la Horda Locust emerge de las profundidades?

Desarrollado desde cero con Unreal Engine 5 y DirectX 12, Gears of War: E-Day ofrece una fidelidad gráfica sin precedentes gracias a las últimas tecnologías del motor. MegaLights permite una renderización de alto rendimiento de sombras con trazado de rayos desde hasta 100 fuentes de luz, mientras que Lumen habilita la iluminación global con trazado de rayos y el sombreado de oclusión ambiental. Además, otras mejoras del motor permiten la destrucción en tiempo real, el uso a gran escala de efectos volumétricos y partículas, y escenarios más grandes y explosivos.

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Gracias a una colaboración técnica con The Coalition, desarrolladora de Gears of War: E-Day, los jugadores con GeForce RTX podrán activar funciones como DLSS Super Resolution, Dynamic Multi Frame Generation, NVIDIA Reflex y Ray Tracing para disfrutar del juego con mayor velocidad de fotogramas, mejor calidad de imagen y controles aún más precisos.

Si tienes ganas de jugar a Gears of War: E-Day, el acceso anticipado a la beta abierta comienza el 6 de agosto para quienes hayan reservado el juego y los suscriptores de PC Game Pass. Próximamente se anunciarán las fechas exactas y la disponibilidad.