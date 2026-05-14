"¡Ya estamos de vuelta!" — El PC Gaming Show anuncia a sus cuatro presentadores para la feria anual que se transmitirá el próximo mes

Se han anunciado los presentadores del PC Gaming Show 2026

Frankie Ward, Mica Burton y Sean "Day[9]" Plott presentarán el evento principal

La creadora de contenido Eliz presentará el programa previo junto a Frankie Ward, que incluirá entrevistas con invitados especiales del sector

The PC Gaming Show ha anunciado los cuatro presentadores que conducirán el evento anual el próximo mes.

El evento de este año se transmitirá el 7 de junio a las 12:00 p. m. PDT / 3:00 p. m. EDT / 8:00 p. m. BST / 3:00 a. m. CST y volverá a estar a cargo del presentador de esports y videojuegos Frankie Ward, la presentadora y actriz Mica Burton y el desarrollador de videojuegos Sean «Day[9]» Plott, además de una nueva presentadora y creadora de contenido, Elz.

El programa principal estará a cargo de Ward, Burton y Plott, quienes volverán para guiar a los espectadores a través de los anuncios, que incluirán «más de 50 juegos» de las empresas más importantes de la industria, entre las que se encuentran Devolver Digital, Creative Assembly y Skystone Games.

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Los espectadores también podrán disfrutar de estrenos mundiales, anuncios exclusivos, entrevistas con desarrolladores y novedades sobre los próximos juegos.

«¡Hemos vuelto! Estoy encantado de presentar una vez más el PC Gaming Show este mes de junio, junto a mis incomparables copresentadores Mica, Elz y Frankie», afirmó Plott. «Juntos mostraremos análisis en profundidad, tráilers impresionantes y una gran cantidad de estrenos mundiales. ¡Nos vemos el próximo mes!»

Ward y Elz presentarán el pre-show del PC Gaming Show, que contará con entrevistas y debates con invitados especiales de la industria, incluido el creador de Citizen Sleeper 1 y 2, Gareth Damian Martin.

"Es un gran honor unirme al magnífico equipo de presentadores del PC Gaming Show", dijo Elz.

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"Va a ser un programa genial, lleno de invitados especiales y novedades del mundo de los videojuegos para PC. Acompáñanos a Frankie y a mí en el sofá en junio para ver con quién tendremos el placer de charlar. ¡Ya no puedo esperar!"

Los espectadores podrán sintonizar y ver la presentación en vivo en Twitch, YouTube, X/Twitter y Steam como parte de los eventos y transmisiones de videojuegos de la temporada.

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