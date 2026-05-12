SNK, editora de Fatal Fury, anuncia VS Studio, un nuevo equipo de desarrollo fundado por Katsuhiro Harada, creador de Tekken

El creador de Tekken, Katsuhiro Harada, funda un nuevo estudio llamado VS Studio

El desarrollador contará con el apoyo de SNK, la editora de Fatal Fury

VS Studio desarrollará nuevos proyectos no anunciados bajo el sello de SNK

SNK, la editora de Fatal Fury, ha anunciado su inversión en un estudio de desarrollo de videojuegos de reciente creación, fundado por Katsuhiro Harada, creador de Tekken .

VS Studio se fundó a principios de este mes y contará con el apoyo de SNK, que ayudará a lanzar el nuevo equipo y planea convertirlo en una filial consolidada. El nuevo estudio y la editora también colaborarán en nuevos proyectos de desarrollo aún no anunciados para "fortalecer aún más sus capacidades de desarrollo".

«Nos complace anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo estudio de desarrollo de videojuegos, VS Studio», declaró el director ejecutivo Katsuhiro Harada en un comunicado de prensa. «La filosofía de VS Studio es "Más allá de la tradición, elaborado a la perfección". Combinaremos tecnología, sensibilidad y experiencia de primer nivel para alcanzar la excelencia».

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"Desde un entorno libre, abierto y espacioso, generaremos nuevas ideas y crearemos juegos memorables. Fundamos este estudio para hacer realidad esta visión."

Según Harada, las siglas "VS" en el nombre del estudio tienen varios significados, pero principalmente representan sus raíces en "Video game Soft (VS Development Division)", el espíritu de "Versus" que desafía la tradición, así como otros significados que simbolizan "innovación y desafío", como "Visionary Standard", "Volition Shift" y "Vanguard Spirit".

(Image credit: VK Studio)

"Tras haber participado en el desarrollo de videojuegos durante muchos años, siempre me he planteado cómo quiero invertir mi tiempo como desarrollador y qué tipo de entorno permite a los desarrolladores rendir al máximo. VS Studio es una respuesta a esa pregunta", continuó Harada.

Combinando tecnología y conocimiento, y trabajando con colegas apasionados, nuestro objetivo es brindar las mejores experiencias de juego a usuarios de todo el mundo. VS Studio aspira a ser un estudio que siga afrontando estos retos, y buscamos nuevos miembros para nuestro equipo que compartan nuestra visión. ¡Les invitamos a descubrir el futuro de VS Studio!

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Harada, director y productor de la serie Tekken, dejó Bandai Namco a finales de 2025, coincidiendo con el 30 aniversario de la icónica franquicia. En aquel momento, el desarrollador confirmó que llevaba varios años planeando su salida de la compañía y que había ido delegando gradualmente todas sus responsabilidades al equipo.

"Me enorgullece enormemente dar la bienvenida a nuestro grupo al Sr. Katsuhiro Harada, quien ha sido un amigo de muchos años y un digno rival para nosotros", dijo el diseñador de juegos de SNK, Yasuyuki Oda.

Llevamos mucho tiempo hablando de la posibilidad de trabajar juntos, y ahora ese sueño se ha hecho realidad. Sinceramente, aún no hay nada decidido, pero no me cabe duda de que las cosas se pondrán aún más interesantes que nunca. Esperamos contar con vuestro continuo apoyo a SNK y VS Studio.