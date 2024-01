Reseña Tekken 8 - ¡Sí, sí es todo lo que esperábamos!

Review info: Plataforma reseñada: PS5

Disponible en: PS5, Xbox Series X|S, PC

Fecha de lanzamiento: 26 de enero de 2024

Si has estado esperando un juego de peleas que te lleve a tus límites mentales, pero que te recompense con un nivel de satisfacción nunca antes sentido en el género cuando logras muchas victorias, entonces Tekken 8 seguramente te lo entregará. La perfecta fluidez del combate te pondrá los pelos de punta y los golpes se sienten lo suficientemente fuertes como para dejarte sin aire en los pulmones en tiempo real: Tekken 8 es nada menos que una gran revelación. Ofreciendo un paso evidente desde la entrega anterior a la franquicia de juegos de peleas, hay una gran cantidad que marca a Tekken 8 como lo que podemos decir con seguridad que es uno de los mejores juegos de peleas de los últimos tiempos.

El impacto más inmediato de Tekken 8 son las imágenes, que dan vida a la lista de añorados personajes (y algunas caras nuevas) de una manera que nunca antes habíamos visto. Pero tan pronto como las peleas comiencen a surgir, verás combates que te mantendrán sudoroso y pegado al borde de tu asiento. Toda la experiencia de Tekken 8 está diseñada para atraerte, permanecer contigo y mantenerte pensando en cada pelea para ver cómo puedes mejorar. Cada pelea, interacción de los personajes, KO en cámara lenta y ráfaga de golpes te harán analizar cómo puedes simplemente ser mejor.

Sin embargo, tendrás algo de ayuda para llegar allí. Los esquemas de control recientemente implementados, como el estilo especial y la introducción de Arcade Quest, que sirve como una forma de familiarizarse con las mecánicas y controles básicos del juego de una manera más práctica en lugar de un simple tutorial, también hacen que el juego sea más accesible. que nunca. Para cualquiera que se haya sentido intimidado por Tekken en el pasado o cualquiera que haya estado considerando regresar a la serie después de un tiempo fuera, todas estas características lo ayudarán a sentirse preparado para cualquier cosa, sin importar su nivel de habilidad.

If you don’t know, get to know

(Image credit: Bandai Namco)

Ya sea que estés buscando una expansión de la historia que Tekken ha estado tejiendo cuidadosamente desde el lanzamiento del primer juego en 1994, o estés buscando una manera de perfeccionar tus habilidades y combos, Tekken 8 ofrece todo lo que necesitas y más. Para la mayoría, The Dark Awakens será tu primer puerto de escala: un modo historia para un jugador que te lleva a través de la historia del juego y por qué su conjunto se enfrenta constantemente cara a cara en combate.

Aquí es donde podrás presenciar la experiencia cinematográfica de Tekken 8 . Las escenas se entrelazan tan perfectamente que fácilmente podrías volver a ver la historia completa sin ningún combate y seguir sintiéndote involucrado. A medida que avanzas en los capítulos que se ofrecen, es como si las piezas de un rompecabezas encajaran para ayudarte a comprender los motivos y razonamientos del peleador detrás de su furia. La experiencia de la campaña también te brinda muchas oportunidades de probar diferentes conjuntos de movimientos y ver qué personajes son divertidos de jugar para saber cuándo estás listo para conectarte.

Aunque es bastante breve, ya que nos llevó unas tres horas completarlo, The Dark Awakens no pierde el tiempo en responder las preguntas que los jugadores han tenido sobre la serie durante años. Pero, aunque elogiamos lo satisfactorio que es tener finalmente respuestas a viejas preguntas (o al menos abordadas de pasada), muchos nuevos jugadores pueden irse con más preguntas de las que tenían.

Hay mucho que aprender sobre Tekken antes de saltar a su modo historia y, si bien todos reciben una introducción firme sobre quiénes son las personas y cada uno explora su relación con personajes como Kazuya y Jin, existe una gran posibilidad de que los nuevos jugadores completen el modo y no se sientan tan satisfechos como los que ya conocen la historia.

Perfeccionando tu estilo

(Image credit: Bandai Namco)

Por otro lado, Arcade Quest es ideal para cualquier persona más interesada en perfeccionar sus habilidades de combate, desempeñando ese papel mejor que una narrativa que involucra exclusivamente la lista y la historia de la serie. Este modo se centra en ti como jugador de Tekken, que toma la forma de un avatar personalizable cursi pero un poco muerto detrás de los ojos, y en cómo puedes convertirte en uno de los mejores. Ese es el sueño, poder entrar en una sala de juegos e inmediatamente afirmar tu dominio como uno de los principales contendientes, pero no es tan simple. Especialmente no con Tekken. Afortunadamente, el carismático amigo que conoces en el momento en que inicias el modo, Max, está dispuesto a desglosar todo, desde cómo bloquear y castigar hasta cómo realizar tu primer combo aéreo mientras exploras salas de juego en todo el mapa y peleas contra NPC's.

La información sobre cómo funciona el juego se te presenta de una manera mucho más digerible que cualquier juego anterior de Tekken en Arcade Quest, lo que hace que sea mucho más fácil sentirte inspirado para seguir avanzando en lugar de desanimarte cuando tu oponente realiza combos que has realizado, nunca antes visto. Esta es una sensación con la que no estabábamos familiarizados en los juegos de peleas, pero, con Arcade Quest, al menos pudimos tomarnos un tiempo para entender por qué estábamos perdiendo oportunidades de castigar un movimiento después de un bloqueo, o dónde perdimos una ventana para realizar varios combos.

El modo de juego de tipo tutorial en profundidad también garantiza que tengas muchos jugadores contra los que pelean para asegurarte de que también has perfeccionado tus habilidades en cada área. Esto alimenta el énfasis que Tekken 8 pone en cómo la práctica hace la perfección. Tekken 8 quiere que sepas que debes esforzarte constantemente por ser mejor, un sentimiento que se repite a lo largo de la narrativa de ambos modos de historia.

Todo el poder

(Image credit: Bandai Namco)

The Dark Awakens y Arcade Quest te prepararon muy bien para sentirte lo suficientemente preparado para pelear en línea, que es donde ves brillar los verdaderos colores de Tekken 8. Como punto de venta de la serie, siempre hay muchas expectativas sobre cómo se ha mejorado el combate de Tekken con respecto al último juego y, si bien es difícil construir sobre una base que ya está escrita en piedra, hay algo acerca de Tekken 8 que se siente completamente incomparable en comparación con juegos anteriores.

Los ataques en Tekken 8 tienen un peso con cada golpe. Incluso las entradas básicas y los combos para principiantes se sienten estremecedores, lo que se amplifica cuando comienzas a encadenar ataques que quitan trozos de la barra de salud de tu oponente. Debido a lo satisfactorio que se siente comenzar a dominar los combos, estás lo suficientemente motivado como para aprender entradas más complicadas que, a su vez, te convierten en un competidor más feroz. Casi puedes sentir físicamente la recompensa cuando consigues uno en una partida y, antes de que te des cuenta, el entrenamiento combinado con My Replay & Tips se siente como un segundo hogar mientras aprendes todo lo que hay que saber sobre el conjunto de movimientos de tu peleador favorito.

El heat system, una nueva mecánica que te permite realizar una cadena de ataques contundentes si se sincroniza correctamente o al menos algo de daño si atacas en un bloque, también ayuda a fomentar el concepto de impacto tangible. Los golpes están diseñados para ser fuertes y rápidos cuando este "calor" está activo, y eres capaz de cambiar drásticamente el ritmo de una partida con una activación en el momento oportuno contra un oponente desprevenido. Como resultado, nunca sabes qué esperar de tus compañeros de pelea, y así es como Tekken 8 te mantiene mirando con gran expectación y esperando el momento oportuno para contraatacar.

Accesibilidad (Image credit: Bandai Namco) Las opciones de accesibilidad de Tekken 8 vienen en forma de configuración de color, que puede modificarse según una variedad de condiciones. También puedes cambiar la superposición de los personajes para que sean más fáciles de detectar en las batallas. Esta es la única opción de accesibilidad que ofrece el juego, ya que el diálogo ya está subtitulado, pero no puedes modificar el tamaño.

Las imágenes y los modelos están más pulidos que nunca. La estética más grande que la vida realza la lista de Tekken , con disfraces y poses que definen personalidades. Estas señales visuales facilitan la conexión con los personajes que has estado interpretando. Las animaciones y los escenarios inactivos rezuman encanto y, si no estuvieras peleando por sobrevivir en cada batalla, sería increíblemente fácil perderte en los detalles del juego.

También se han mejorado las animaciones, lo que hace que los partidos sean tan fascinantes de ver como de jugar. Los movimientos se sienten explosivos y los personajes caen al suelo generando impactos visuales que perduran en cada batalla. Incluso puedes lanzar a tus enemigos directamente a través de las paredes en escenarios como Ortiz Farm para aumentar la naturaleza explosiva de cada partida. Con Tekken 8 , no existe el esfuerzo a medias. O estás all in o estarás buscando rápidamente a tu próximo oponente después de haber sufrido una gran pérdida. El estilo del juego refleja esto en todo momento.

La fluidez de las animaciones y la tensión creada por la velocidad de cada batalla se reducen a una experiencia como ninguna otra. La emoción que obtengo al ganar en Tekken 8 es algo que persigo constantemente, y es una sensación que no he aprovechado en juegos como Street Fighter 6 o Super Smash Bros. Ultimate. En comparación, Tekken 8 esencialmente me lo ofrece en bandeja de plata y me dice que necesito trabajar para ello, pero sus modos de apoyo están conmigo en cada paso del camino. Es seguro decir que se siente como si se hubiera establecido un nuevo estándar para los juegos de peleas, y será un estándar difícil de superar para cualquiera que se sienta lo suficientemente valiente.