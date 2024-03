Reseña Skull and Bones - una marea, demasiado alta

Información de la reseña Plataforma en que se reseño: PS5

Disponible en: PS5, Xbox Series X|S, PC

Fecha de lanzamiento: 16 de febrero de 2024

A pesar de su problemático ciclo de desarrollo, Skull and Bones tiene mucho que ofrecer para los fanáticos del combate naval o aquellos que buscan sumergirse en una fantasía pirata. Interesantes batallas navales, una amplia gama de personalización de barcos y mecánicas de navegación inmersivas confirman que el último juego de mundo abierto de servicio en vivo de Ubisoft tiene algunos fundamentos sólidos. Sin embargo, gracias a una trama delgada, estructuras de misión repetitivas y una gama limitada de tipos de enemigos, Skull and Bones se siente subdesarrollado, como un dibujo a lápiz que aún no se ha completado con color o sombreado.

En Skull and Bones, juegas como el capitán de un barco durante la segunda edad de oro de la piratería, a finales del siglo XVII. El prólogo te muestra una emboscada de marineros británicos y tu barco hecho pedazos. Luego, la tripulación de un pequeño barco de recolección te recupera y te asigna la tarea de hacerte un nombre. Pronto llegarás a Sainte Anne, un puerto pirata y centro de operaciones dirigido por el despiadado capo pirata John Scurlock.

Desde aquí, llevas a cabo contratos, acumulas recursos, construyes mejores barcos y repites. Sobre el papel, no es diferente al bucle mecánico en el corazón de los juegos de rol de acción (RPG) como Diablo 4. Sin embargo, al contrario de la aventura de fantasía oscura de Blizzard Entertainment, Skull and Bones tiene poco que ofrecer a través de una línea narrativa.

Los contratos siguen una fórmula predecible. Sales, hundes algunos barcos enemigos, tomas su botín y se lo entregas a alguien. Incluso las misiones de la historia van ese mismo tenor. Si bien la mecánica central de Skull and Bones es lo suficientemente fuerte como para hacerte volver varias veces, eventualmente la repetición pierde su brillo, transformando la emocionante piratería en una burocracia aburrida.

La mejor parte (Image credit: Ubisoft) Recibir la primera recompensa pareció algo sacado directamente de las películas de Piratas del Caribe. Una tormenta se desató a nuestro alrededor y a nuestros aliados mientras llevábamos la batalla a los merodeadores; no pudimos evitar sentirnos emocionados mientras intercambiábamos andanada tras andanada frenética.

Este sentimiento no se ve favorecido por el sistema de elaboración de Skull and Bones. Las cosas que puedes construir son divertidas; Eso es cierto. Las nuevas armas, cascos y muebles, que añaden efectos pasivos a tus barcos, ofrecen opciones interesantes a la hora de crear equipamientos y formular tu propio enfoque distintivo en la batalla. Sin embargo, el proceso de recolección de materiales para construir estas nuevas incorporaciones le resta valor a la fantasía pirata. Después de todo, las historias de aventuras románticas y de capa y espada en los mares rara vez dan mucha consideración a los elementos de la gestión de recursos.

Es más, aquellos que busquen combates cuerpo a cuerpo o exploraciones complejas a pie se sentirán decepcionados aquí. Aunque Skull and Bones ofrece mucha navegación, tu tripulación se encarga de todo, desde las acciones de abordaje hasta la reunión. Hay puestos de avanzada piratas en los que puedes aterrizar, pero estas son áreas pequeñas que solo son realmente relevantes cuando se trata de entregar carga para un personaje no jugador (NPC) en particular o desenterrar tesoros para una misión secundaria.

¡Todos a zarpar!

(Image credit: Ubisoft)

A pesar de estos inconvenientes, Skull and Bones tiene un conocimiento firme e impresionante de la navegación y el combate náutico. Como marinero, resulta muy molesto cuando navegar en los juegos no toman en cuenta factores como la dirección del viento y las corrientes de marea. Sin embargo, también es importante que la navegación dentro del juego no se estanque demasiado en los detalles. Esta es una línea en la que Skull and Bones camina con bastante habilidad.

Como en la vida real, navegar contra el viento es una excelente manera de no llegar rápido a ninguna parte. Por el contrario, inflar las velas viajando perpendicularmente al viento o a favor del viento te da una pequeña mejora de velocidad, útil en caso de apuro. Sin embargo, tú no es responsable de ajustar manualmente las velas; tu tripulación se encarga de esto con solo tocar un botón. Con una sola entrada, puedes alternar la configuración de tu vela, lo que te permite cambiar fácilmente el rumbo incluso en medio de una pelea agitada. La mecánica de navegación es lo suficientemente técnica como para tener en cuenta tus movimientos y mantenerte alerta, pero no demasiado técnica como para alienar o aburrir a aquellos que no están tan familiarizados con los entresijos de la navegación.

Todo esto sirve para añadir un toque satisfactorio al combate náutico. Al igual que en Assassin's Creed 4: Black Flag, apuntas tu cañón manualmente mientras controlas tu nave en tiempo real. Dependiendo del equipamiento de tu nave, tus diferentes armas podrán disparar en varias direcciones. Sujeto a tiempos de reutilización, necesitarás cronometrar pacientemente tus disparos, una hazaña que se convierte en un desafío emocionante cuando se combina con la gestión de la velocidad y la posición de tu nave en relación con las naves enemigas.

Los barcos son altamente personalizables tanto estética como mecánicamente.

¿Enhebras la aguja entre una formación enemiga, exponiéndote al fuego pero permitiéndote desatar una descarga de izquierda y derecha al mismo tiempo? ¿Te alejas de un enemigo para acribillarlo con tus cañones traseros, o es mejor permanecer en el combate e intentar abordar? Este tipo de preguntas deben responderse a medida que se desarrollan las batallas, haciendo que los enfrentamientos difíciles se sientan tensos y gratificantes.

También hay muchas armas y muebles para elegir para tu barco. Si bien hay armamentos más tradicionales como culebrinas y armas largas, morteros, torpedos e incluso lanzacohetes están disponibles para los piratas emprendedores que buscan darle vida a sus equipamientos. Es más, los barcos son altamente personalizables tanto estética como mecánicamente. Equipar el mobiliario adecuado puede ser clave para aprovechar al máximo tus armas, mientras que hay muchas combinaciones de colores y adornos para mejoras estéticas disponibles con la moneda del juego. Si bien la cantidad de cosméticos disponibles solo con moneda premium deja un mal sabor de boca, había muchas opciones para elegir para los marinos más frugales.

Aguas nada profundas

(Image credit: Ubisoft)

No estás solo en los mares. En algunos aspectos, Skull and Bones se siente como un juego multijugador masivo en línea (MMO) incipiente. Se pueden encontrar otros jugadores al otro lado del agua. Puedes formar grupos ad hoc y unirte para asumir misiones y contratos más difíciles. Entre otros jugadores y una gran cantidad de barcos NPC, el Océano Índico virtual que ha construido Ubisoft parece estar bien poblado.

El problema es que hay pocas misiones estructuradas o narrativas significativas creadas por los jugadores para darle a este impresionante mundo abierto su propio significado distintivo. Agruparte con otros jugadores tiende a ser un asunto ad hoc, donde formarás grupos para derrotar asentamientos difíciles o jefes, solo para separarte una vez que hayas terminado como, bueno, barcos en la noche.

Si eres como uno, que prefiere siempre jugar solo, sin ayuda de nadie, puede que de un momento a otro te resulte aburrido el juego.

Funciones de accesibilidad (Image credit: Ubisoft) Skull and Bones cuenta con muchas opciones de accesibilidad, incluida la narración del menú, la capacidad de alternar el movimiento de la cámara y numerosas configuraciones para daltónicos que cubren deuteranopía, protanopía y tritanopía.

Los diferentes tipos de misión ofrecen poca variación. Los asentamientos pueden ser saqueados, lo que te obligará a enfrentarte a oleadas de enemigos mientras tu tripulación saquea el lugar. Sin embargo, las batallas en sí son muy similares a las que encontrarías al explorar o realizar una de las muchas misiones repetibles de buscar o matar de Skull and Bones. Los tipos de enemigos distintivos están ausentes, lo que hace que los enfrentamientos sean divertidos las primeras veces, pero pierden brillo después de un tiempo. Aunque las batallas contra jefes ofrecen excepciones a esta regla, simplemente no hay suficientes para cubrir las grietas causadas por la gama limitada de encuentros potenciales que se ofrecen.

Skull and Bones puede, algún día, ser transformador. Su dominio de los fundamentos del combate naval y su capacidad para capturar las vistas, los sonidos y las imágenes de la vida pirata crean logros impresionantes. Sin embargo, en este momento, hay poco más allá de estas sólidas bases para mantener el interés de los jugadores. Al igual que una casa sin techo, ninguna cantidad de ladrillos resistentes será suficiente para protegerse de la tormenta. Sin embargo, hay esperanza para Skull and Bones. El modelo de servicio en vivo brinda a Ubisoft la posibilidad y la oportunidad de agregar algunos adornos y variedad muy necesarios a su impresionante pero homogéneo mundo náutico.