Fecha de lanzamiento de la actualización Cold Snap de Arc Raiders: condiciones del mapa Snowfall, nuevas misiones y mucho más

¡Llegó el invierno a Arc Raiders! La nueva actualización Cold Snap del juego añadirá condiciones de nieve al mapa, aunque solo en ciertas áreas.

Es la gran novedad prevista para diciembre y traerá nuevas misiones, una baraja Raider completamente nueva y un evento a finales de esta semana.

Ya he pasado más de 100 horas jugando a Arc Raiders y estoy deseando probar el nuevo mapa nevado cuando llegue este nuevo contenido. Es el último parche importante previsto para 2025, tal y como se describe en la última hoja de ruta de Arc Raiders. Por suerte, parece que será una actualización bastante grande, con mucho contenido para entretener a los jugadores hasta el año nuevo. Es posible que incluso se añada un objeto de guitarra en Arc Raiders.

Aquí tienes la fecha de lanzamiento de la actualización Arc Raiders Cold Snap. Te daré todos los detalles sobre cuándo saldrá, así como todo lo que necesitas saber sobre el próximo evento Flickering Flames, el nuevo mazo Raider y mucho más.

Fecha de lanzamiento de la actualización Cold Snap de Arc Raiders

(Image credit: Embark Studios)

Arc Raiders Cold Snap se lanzará el 16 de diciembre de 2025 en los siguientes horarios:

Costa Este (Estados Unidos): 4:30 a. m. ET

4:30 a. m. ET Costa Oeste (Estados Unidos): 1:30 a. m. PT

1:30 a. m. PT Reino Unido: 9:30 a. m. GMT

9:30 a. m. GMT Europa Central: 10:30 a. m. CET

Misiones

(Image credit: Embark Studios)

Se añadirán más misiones a Arc Raiders como parte de la actualización Cold Snap. Esto significa que habrá más misiones que se podrán aceptar de los vendedores en Speranza. Habrá nuevas recompensas, probablemente relacionadas con las condiciones del mapa nevado de Cold Snap.

Condiciones del mapa de nevadas

A Cold Snap is coming... | ARC Raiders - YouTube Watch On

La condición del mapa nevado es quizás lo más emocionante que llegará a Arc Raiders en diciembre. Generará eventos por tiempo limitado en el mapa de salida, cubriendo ciertas ubicaciones con nieve.

El frío reducirá lentamente la salud de los Raiders mientras estén al aire libre, y tendrán que entrar para calentarse. Esto significa que luchar al aire libre será aún más peligroso.

Nueva baraja Raider

(Image credit: Embark Studios)

El mazo Raider es básicamente un pase de batalla en Arc Raiders. Puedes completar hazañas para ganar créditos que luego desbloquean recompensas en el mazo. Hasta ahora, el mazo principal se ha llenado de increíbles cosméticos y cajas de equipo que incluyen artículos como el mosquetón.

Cold Snap añadirá un nuevo mazo Raider, lo cual es una gran noticia para mí, ya que ahora he completado el primero, con The Goalie como skin principal. Puedes verlo en la imagen de arriba.

Evento Llamas parpadeantes

Flickering Flames Winter Event | ARC Raiders - YouTube Watch On

Luego está el evento Flickering Flames. Se trata de un evento comunitario, muy similar al que se lanzó junto con la actualización North Line a principios de este año. Hay 25 niveles que superar, con recompensas que incluyen nuevo equipo, elementos de personalización y fichas Raider al ganar méritos, que se obtienen automáticamente con la XP en las rondas. Para activar el evento, los Raiders deben haber jugado cinco rondas del juego.

Por último, está el proyecto Candleberry Banquet, que consiste en que los jugadores recojan Candleberries, un nuevo recurso que aparecerá durante la condición del mapa Snowfall. Al hacerlo, se obtendrán méritos, que luego desbloquearán cosméticos, recursos y mucho más.

